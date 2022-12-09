Противорадиационное убежище на ЦОФ «Гуковская» возвращено в собственность государства

Арбитражный суд Ростовской области признал отсутствующим право собственности у центральной обогатительной фабрики «Гуковская» на противорадиационное укрытие, расположенное на ее территории. Такое решение было принято судом по требованию Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ростовской области.

Как следует из документов суда, объект гражданской обороны площадью 367,1 кв. м находится в подвале административно-бытового корпуса предприятия.

Как ранее писал «Ъ-Юг», в этом году по требованию районной прокуратуры была изъята в федеральную собственность бомбоубежище в Первомайском районе Ростова. Решением суда приватизация объекта гражданской обороны на ул. Металлургической, 102/2, была признана незаконной. Изначальным владельцем здания, в котором находится это бомбоубежище, являлось ООО «РОСТНИИТМ», затем оно перешло к ООО «Бизнес-центр», а потом его выкупило некое физическое лицо. Площадь защитного объекта составляет более 600 кв. м, оно рассчитано на укрытие 700 человек.

Кроме того, по требованию военной прокуратуры было возвращено в государственную собственность бомбоубежище, расположенное на территории так называемого «старого хлебзавода» в Ростове в пер. Братском. Это бывший Ростовский хлебозавод № 1, входит в структуру ГК «Юг Руси» (в настоящее время предприятие не работает).

Акционерное общество ЦОФ «Гуковская» с марта находится в состоянии банкротства.

Вадим Водолазов