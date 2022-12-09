Премьер Сербии: страна находится на грани войны из-за косовского премьера и бездействия ЕС

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич считает, что сербов и албанцев до состояния, близкого к войне, довели премьер-министр Косово Альбин Курти и бездействующий Евросоюз. Об этом она сообщила на пресс-конференции в Белграде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ана Брнабич

Фото: Darko Vojinovic / AP Ана Брнабич

Фото: Darko Vojinovic / AP

«Альбин Курти подвел всех нас, сербов и албанцев, к самому краю войны, но он сделал это не один. Мы отмечаем совершенно невежественное поведение партнеров и Евросоюза, которые не реагируют или реагируют тогда, когда уже "совсем горит"»,— сказала госпожа Брнабич (цитата по Blic).

Она упрекнула в бездействии специальную миссию ЕС в Косово EULEX, а также международные силы НАТО KFOR, отвечающие за стабильность в Косово. «Они не защищают сербов в Косово и Метохии»,— считает премьер.

Вчера, 8 декабря, СМИ сообщили, что от 200 до 300 спецназовцев Косово прибыли в населенный сербами город Косовска-Митровица и направились дальше на север, в район Бошнячка Махала. Полиция Косово подтвердила, что решила увеличить численность сотрудников в северной части республики для «обеспечения безопасности всех граждан». В рамках договоренностей властей Сербии и Косово, заключенных в Брюсселе, полиция Косово не имеет права въезжать в населенные сербами районы без разрешения глав четырех сербских муниципалитетов. Ранее сегодня, 9 декабря, глава канцелярии по Косово и Метохии при сербском правительстве Петар Петкович пригрозил направить 1 тыс. представителей сил безопасности на косовскую территорию.

Подробнее о новом витке конфликта Сербии и Косово — в публикации «Ъ» «Сербию делят на две Германии».

Эрдни Кагалтынов