Вступил в должность новый глава УФСБ Оренбуржья

Новый руководитель УФСБ России по Оренбургской области и регионального оперативного штаба полковник Павел Лебедев приступил к своим обязанностям в пятницу, 9 декабря текущего года. С ним встретился губернатор Денис Паслер. Об этом сообщает региональное правительство.

«На встрече обсудили вопросы взаимодействия правительства области и регионального управления службы, в том числе, обеспечение безопасности и правопорядка»,– говорится в сообщении.

Ранее пост главы УФСБ России по Оренбургской области на протяжении пяти лет занимал Рустем Ибрагимов. Его перевели на службу в другой регион в порядке плановой ротации.

Георгий Портнов