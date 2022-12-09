Индия пообещала взлет поставок

Россия будет получать запчасти для самолетов из Индии. Дели отреагировал на просьбу Москвы помочь с деталями для авиации, автомобилей и поездов. Как заявил министр иностранных дел Индии Субраманиям Джайшанкар, страна готова начать поставки в Россию необходимых компонентов.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В Индии работает несколько предприятий, которые выпускают авиазапчасти, некоторые из них поставляют детали для Boeing и Airbus. Москва запросила у Дели поставки комплектующих еще в конце ноября 2022 года. По данным СМИ, речь шла о более чем 500 наименованиях. Сколько из них в реальности поступит в Россию, неизвестно. Но обозреватель портала Aviation Explorer Владимир Карнозов полагает, что в случае с авиацией речь может идти о небольших объемах:

«Индийские фирмы участвуют в кооперации с Boeing и Airbus, но их доля небольшая. Там речь идет именно о комплектующих. Кроме того, как мы знаем, индийцы довольно активны на металлургическом рынке, у них развита оборонная промышленность. Они давно освоили производство, например, электроники для боевой техники, ракет и самолетов. Так что авиационную электронику можно приспособить и для гражданских целей либо организовать выпуск изделий для гражданского рынка. Но пока компонентов, которые они производят вне оборонного сектора, немного».

Между тем Россия уже не первый месяц пользуется услугами индийского бизнеса в сфере поставок автозапчастей. Перспективы для развития этого сотрудничества у сторон есть, но они довольно скромны, говорит совладелица сервиса «Автосвита» Мария Посеницкая: «В Индии производятся очень многие позиции, и их уже и раньше поставляли. Однако российский рынок они насытить не могут, все-таки их немного. Кроме того, если речь идет о сложных агрегатах, то их предпочтительнее закупать у оригинальных производителей. Все же в Индии вряд ли их будут изготавливать на аналогичном уровне.

Теоретически, конечно, страна может быть посредником при "сером" импорте. Но доставка оттуда обойдется дорого. По факту гораздо выгоднее везти через Казахстан или Армению».

Между тем в Министерстве иностранных дел Индии заявляют, что поставят в Россию конкурентоспособный набор товаров, который рынок воспримет позитивно. При этом в последнее время на фоне введения санкций за январь-октябрь 2022 года индийский экспорт в Россию вырос лишь на четверть, в то время как Москва нарастила объемы поставок в шесть раз. В основном рост произошел за счет продажи нефти.

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Владислав Викторов, Лилия Галявиева