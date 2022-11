Не видит Дели толку в потолке

Возглавляемая Западом коалиция стран, готовых ввести ценовой потолок на российскую нефть, остается без Индии. В интервью Bloomberg TV индийский министр нефти и природного газа Хардип Сингх Пури вновь ушел от ответа на вопрос, поддержит ли Дели ограничение цен на российскую нефть, одобренное на июньском саммите G7. Попытки США перетянуть на свою сторону третью крупнейшую в мире страну—импортера нефти не дают результатов. После начала войны санкций РФ стала вторым крупнейшим поставщиком нефти в Индию. На этом фоне в выступлении на Валдайском форуме Владимир Путин назвал премьер-министра Индии Нарендру Моди «ледоколом, который движется в нужном направлении».

Новый пример фирменного стиля индийской дипломатии, в условиях войны санкций научившейся ловко балансировать между Россией и Западом, сохраняя определенную недосказанность и при этом жестко отстаивая свои национальные интересы, продемонстрировал министр нефти и природного газа Хардип Сингх Пури в интервью американскому телеканалу Bloomberg TV.

Отвечая на вопрос, будет ли готова Индия, занимающая третью строчку в списке стран—импортеров нефти, поддержать введение ценового потолка на российское сырье, индийский министр предпочел сохранить интригу. «Дипломатически правильно было бы сказать: "Мы это рассмотрим"»,— заметил Хардип Сингх Пури. Впрочем, его развернутое объяснение не оставило сомнений, что Дели этот сценарий пока даже не рассматривает.

«Скажу вам две вещи: те, кто получает энергию по трубопроводам, например Венгрия, исключены из инициативы нефтяного эмбарго. Китай — исключен. Япония имеет исключения. Так против кого же направлен ценовой потолок?» — недоумевал индийский министр.

«Я не подписываю контракты с Россией. Это делают нефтяные компании. И наши нефтяные компании не будят меня по утрам, чтобы спросить: "Что вы хотите на завтрак — на 2 млн больше баррелей из России, на 3 млн баррелей меньше откуда-нибудь? Мы так не работаем"»,— добавил он.

В последние месяцы Хардипу Сингху Пури не раз приходилось объясняться по чувствительным вопросам энергобезопасности, соединившим в себе экономику и геополитику. Он всячески давал понять, что присоединение к коалиции государств, готовых ввести ценовой потолок на российскую нефть, не входит в планы Дели. Выступая в середине октября на конференции в Джайпуре, он сообщил: «Правительство сделает все необходимое для энергетической безопасности. Мы диверсифицировали источники получения энергии и без колебаний будем продолжать делать это и дальше и самостоятельно выбирать поставщиков нефти». До этого министр сделал резонансное заявление о том, что у него «нет морального дискомфорта в связи с покупкой российской нефти, но есть моральный долг перед потребителями в Индии».

Напомним, что на встрече 2 сентября министры финансов стран G7 подтвердили решимость реализовать оглашенную на июньском саммите «семерки» инициативу ввести ценовые ограничения на российскую нефть.

Как ожидается, лимит цен будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года — для нефтепродуктов. В связи с этим российская сторона уже предупредила, что не собирается продавать нефть себе в убыток.

Комментируя грядущие ограничения, первый замминистра иностранных дел Индии Винай Кватра напомнил, что Индия не входит в G7 и планы создания коалиции по ограничению цен на нефть его страны не касаются. В свою очередь, министр финансов Нирмала Ситхараман указала на то, что импорт российской нефти остается для Индии частью стратегии управления инфляцией.

На этом фоне, как отмечает индийская газета Economic Times, импорт российской нефти в страну вырос в сентябре на 18,5%. Это позволило России стать вторым крупнейшим поставщиком энергоносителей в страну, оттеснив на третье место Саудовскую Аравию (первое место занимает Ирак). По оценкам экспертов Economic Times, в текущем квартале доля России на индийском рынке сырой нефти продолжит расти, если Евросоюз сдержит свое обещание запретить импорт российской нефти с декабря.

Однако, несмотря на прозвучавшие в последние месяцы многочисленные разъяснения индийских официальных лиц, дающих понять, что страна не намерена ставить под удар энергетическое сотрудничество с Москвой, администрация США не оставляет попыток перетянуть Индию на свою сторону. Как заявил еще в сентябре замминистра финансов США Уолли Адейемо, Вашингтон видит некие «обнадеживающие сигналы» в позиции Индии, якобы проявляющей интерес к американскому предложению о ценовом потолке на нефть. После этого телекомпания CNN со ссылкой на источник в Госдепартаменте сообщила, что США продолжают серьезные переговоры с Индией и пытаются убедить ее начать постепенно отказываться от российских энергоресурсов и оружия.

По словам собеседника CNN, «Индия очень сильно зависит от России, это они сделали за 40 лет: сначала была военная, а затем энергетическая зависимость, и поэтому США хотят помочь провести в этих вопросах диверсификацию».

Как бы то ни было, но война санкций резко подхлестнула российско-индийское торгово-экономическое сотрудничество, неожиданно став катализатором его бурного роста. Как сообщила в минувшее воскресенье газета The New York Times, ссылаясь на платформу всемирной торговой статистики Observatory of Economic Complexity, в этом году Индия увеличила месячные показатели импорта из России на 430% по сравнению со средними данными за пять лет. Турция нарастила импорт на 213%, Бразилия — на 166%, Китай — на 98%.

Отвечая на вопрос об отношениях с Индией в ходе состоявшейся в конце прошлой недели пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай», российский президент Владимир Путин заявил: «У нас с Индией особые отношения, вызванные или строящиеся на фундаменте очень близких, союзнических отношений на протяжении многих-многих десятилетий. У нас с Индией никогда не было и никаких сложных вопросов, мы всегда только поддерживали друг друга. Так происходит сейчас, уверен, так будет происходить и в будущем». По его словам, особая заслуга в достижениях Индии принадлежит ее лидеру Нарендре Моди. «Премьер-министр Моди — один из тех людей в мире, которые в состоянии проводить независимую внешнюю политику в интересах своего народа, несмотря ни на какие попытки что-то сдержать, что-то ограничить. Он, знаете, как ледокол, движется спокойно в нужном для индийского государства направлении»,— отметил Владимир Путин.

