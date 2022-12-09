В Челябинской области выявили 3 тыс. коррупционных нарушений

За январь-ноябрь в Челябинской области прокуратура выявила более 3 тыс. нарушений антикоррупционного законодательства. В основном они были связаны с несоблюдением установленных законом обязанностей, запретов и ограничений в разных сферах. В их числе проведение госзакупок и распоряжение государственным и муниципальным имуществом.

За год прокуроры внесли более 1,6 актов прокурорского реагирования. По результатам их рассмотрения более 1 тыс. человек привлекли к дисциплинарной ответственности, свыше 70 физическим и юридическим лицам назначены штрафы. По материалам прокурорских проверок в следственных органах возбудили 32 уголовных дела.

В надзорном ведомстве отмечают, что в этом году, как и в предыдущие, правоохранительные органы сделали основной акцент на противодействие коррупционным преступлениям, имеющим широкий общественный резонанс.