«Яндекс Путешествия» составили рейтинг самых непопулярных туристических направлений на Новый год

Самыми непопулярными у россиян направлениями для поездок на новогодние праздники стали страны Латинской Америки и Ближнего Востока. Как следует из данных сервиса по бронированию «Яндекс Путешествия», Аргентина, Бахрейн, Иордания, Оман и Перу меньше всего востребованы для поездок в праздники.

На Латинскую Америку и Ближний Восток пришлось 0,1% забронированных билетов. Низкий спрос на эти направления в «Яндекс Путешествиях» связали с высокими затратами на дорогу, а также «недостаточной информированностью» о них. В десятку редких маршрутов попали Япония, Тунис, Ливан, а также Алжир и Филиппины.

Среди внутренних направлений для новогодних путешествий в этом году снизился спрос на курорты Крыма. Ялта, Севастополь и Симферополь, входившие раньше в пятерку популярных направлений, в этом году покинули топ-10. Популярностью у россиян в этом году пользуются Калининград, Архыз, Москва, Санкт-Петербург, Казань, Ярославль, Кисловодск и Нижний Новгород.

Подробнее — в материале «Россияне разъезжаются по стране».

Анастасия Ларина