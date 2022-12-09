«Дочка» ВЭБ.РФ построит по концессии шесть школ в Башкирии

Группа компаний «Прошкола» (дочерняя структура госкорпорации развития «ВЭБ.РФ») намерена построить в Башкирии по концессии шесть школ. Проект представила гендиректор «Прошколы», исполнительный директор бизнес-блока «ВЭБ.РФ» Алиса Денисова, сообщили в пресс-службе правительства республики.

Три школы суммарной вместимостью 3,6 тыс. человек планируется возвести в Уфе. Остальные три — в деревне Шмидтово Уфимского района (школа на 640 учащихся с детским садом на 160 мест), Нефтекамске (школа на 1,2 тыс. мест) и Стерлитамаке (школа на 1 тыс. мест). Условия концессионного соглашения в сообщении не уточняются.

Инвестиционный комитет республики одобрил представленные инициативы. Глава Башкирии Радий Хабиров пригласил представителей группы компаний в Уфу на международную неделю бизнеса с 14 по 16 декабря, чтобы подписать концессионные соглашения.

Ранее компании группы «Прошкола» были утверждены правительством РФ как концессионеры, с которыми субъекты и муниципалитеты могут заключать концессионные соглашения без конкурса.

Влада Шипилова

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