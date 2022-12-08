Остановка по требованию

Управление ФАС по Ульяновской области признало незаконными действия МКУ «Организатор пассажирских перевозок» по проведению аукционов на маршруты общественного транспорта по регулируемым тарифам, указав на нарушения закона «О защите конкуренции» в отношении частных перевозчиков. Организатору торгов выдано предписание о расторжении контрактов по этим аукционам. Региональное СУ СКР тем временем расследует уголовное дело по факту воспрепятствования законной предпринимательской деятельности при проведении аукционов. Вопрос об аукционах, нарушающих равноправную конкуренцию в интересах АО «ПАТП1», частные перевозчики намерены поднять на заседании профильного комитета зак­собрания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Титов Фото: Сергей Титов

Управление ФАС по Ульяновской области опубликовало на своем сайте решение о нарушении антимонопольного законодательства ульяновским муниципальным казенным предприятием «Организатор пассажирских перевозок» (МКУ ОПП). Дело было заведено после заявлений в УФАС частных перевозчиков ООО «Галекс и Ко» (маршрут № 28), ИП Марины Юдаевой (№ 38) и ИП Евгения Горелова (№ 4), сообщивших, что летом этого года прошли торги на заключение контракта на пассажирские перевозки по регулируемым тарифам по маршрутам, на которых работали они, имея действующие свидетельства на длительный период. При этом перевозчики об этих торгах не были предупреждены заблаговременно, что не дало возможности им подготовиться, чтобы соответствовать требованиям конкурсной документации, в результате чего их маршруты перешли к другим: победителем на двух маршрутах (№ 28 и № 4) стало АО «ПАТП1» (80% акций в собственности региона, 20% — в собственности Ульяновска), а на маршруте № 38 — другой частный перевозчик, ИП Александр Горюнов.

Сегодня более 80% перевозок общественного транспорта Ульяновска выполняется частными перевозчиками по нерегулируемым тарифам без дотаций.

В ходе рассмотрения этого дела комиссия УФАС пришла к выводу, что при объявлении торгов были нарушены сроки извещения перевозчиков о планируемых изменениях по маршрутам, кроме того, при утверждении документа планирования об изменении видов маршрутов «нарушен запрет на сокращение срока действия выданного свидетельства в отсутствие согласия ­перевозчика».

Действия МКУ ОПП по проведению аукционов на маршруты признаны нарушающими требования ч. 1 ст. 17 закона «О защите конкуренции» (запрет на действия, которые приводят к ограничению или устранению конкуренции).

Также на официальном сайте ФАС размещено предписание комиссии, согласно которому МКУ ОПП до 15 декабря должно «принять меры по расторжению муниципальных контрактов» с победителями аукционов. Кроме того, комиссия УФАС требует впредь при проведении аукционов устранить все подобные нарушения законодательства «О защите конкуренции».

Ранее региональное СУ СКР по материалам проверки прокуратуры возбудило уголовное дело в отношении МКУ ОПП по факту воспрепятствования законной предпринимательской деятельности при проведении аукционов на маршруты общественного транспорта (ч. 1 ст. 169 УК РФ). В СУ СКР в четверг «Ъ» пояснили, что расследование продолжается, обвинение пока никому не предъявлено.

Директор МКУ ОПП Владимир Фадеев сказал «Ъ», что пока предписание не исполнено. «Расторгнуть контракты мы можем только в двух случаях: по обоюдному согласию двух сторон или через суд. Мы направили перевозчикам предложения по расторжению контрактов, теперь ждем от них ответа. Если они откажутся, будем принимать какое-то решение — либо выходить в суд, либо не знаю, что делать»,— сказал господин Фадеев. Как, с какими условиями и когда будут проводиться новые аукционы по «расторговке» маршрутов по регулируемым тарифам, директор не знает. По его словам, организовывать торги на маршруты можно будет только после внесения изменений в документ планирования регулярных перевозок пассажирским транспортом, который должен быть подготовлен мэрией, «но на сегодняшний день такого документа нет».

В начале года мэрия заявляла, что большинство маршрутов общественного транспорта Ульяновска в течение 2022 и 2023 годов будут переведены на регулируемые тарифы, при этом приоритет будет отдаваться АО «ПАТП1», для которого планируется приобрести в течение 2023 года 150 новых автобусов. В среду на заседании гордумы и.о. главы Ульяновска Дмитрий Зверев заявил, что в бюджете средства заложены только на закупку 50 ­автобусов.

Господин Фадеев также отметил, что пока на маршрутах, по которым УФАС выдало предписание, работают прежние перевозчики: «Их никто свидетельств не лишал, хотя в суде сейчас рассматриваются иски об этом». Действительно, в Арбитражном суде сейчас рассматриваются четыре иска мэрии к частным перевозчикам о лишении свидетельства на маршруты, из них трое — из тех, кто жаловался в УФАС.Владимир Фадеев отмечает, что «иски связаны с многочисленными жалобами пассажиров к перевозчикам, которые нарушают расписание». Он признает, что не меньше замечаний и к ПАТП1 (в отношении которого иски не подавались), но отмечает, что «в ПАТП1, по крайней мере, сейчас принимаются хоть какие-то меры, планируется по государственной программе обновления подвижного состава, а частные перевозчики не хотят обновлять автопарк, не желают вводить безналичную оплату, не устанавливают ККМ».

Между тем директор объединения перевозчиков «Транспортный альянс» Святослав Малаев считает, что иски к перевозчикам связаны не с расписанием, «это идет попытка вытеснения частных перевозчиков в интересах ПАТП1». Господин Малаев сообщил «Ъ», что от «Транспортного альянса» на имя председателя профильного комитета регионального заксобрания было направлено обращение с просьбой рассмотреть на комитете вопросы неравноправной конкуренции в Ульяновске, когда в торгах по маршрутам выставляются требования обновления подвижного состава, но при этом государство выделяет средства на закупку автобусов только для ПАТП1, а для частных перевозчиков даже нет программ льготного лизинга или субсидирования закупок.

Председатель комитета Дмитрий Грачев подтвердил «Ъ», что в начале января он намерен собрать расширенное заседание комитета с приглашением представителей частных перевозчиков, мэрии и региональной администрации, «чтобы обсудить сложившуюся ситуацию». «Такая встреча точно необходима. Не факт, что планы ПАТП1 по закупке автобусов исполнятся, по этой программе много вопросов в части финансирования, и не факт, что ПАТП1 сможет справиться с задачей перевозок. А это значит, что если мы заявляем о необходимости улучшения транспортного обслуживания, то надо садиться за стол переговоров со всеми участниками этого процесса»,— сказал депутат.

Сергей Титов, Ульяновск