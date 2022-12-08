У Селин Дион выявили редчайшее неврологическое заболевание — синдром мышечной скованности

Канадская певица Селин Дион сообщила, что страдает редким неврологическим расстройством — синдромом мышечной скованности. Об этом она рассказал в своем Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Селин Дион

Фото: Reuters Селин Дион

Фото: Reuters

Синдром мышечной скованности — крайне редкое неврологическое расстройство, поражающее нервную систему, в частности головной и спинной мозг. Заболевание характеризуется общей скованностью мышц и болезненными спазмами, которые могут усиливаться при стрессе. Пациенту с таким недугом становится сложно есть и передвигаться. Причины синдрома до конца не изучены.

Из-за проблем со здоровьем 54-летняя певица перенесла концерты с весны 2023 года на 2024 год и отменила восемь концертов, запланированных на лето 2023 года.

«Я давно испытываю проблемы со здоровьем, и мне нелегко с ними справляться. Мне очень жаль об этом говорить, но я не готова начать свое турне по Европе в феврале»,— сказано в описании к видео, на котором госпожа Дион рассказывает о своем заболевании.

Певица заявила, что спазмы влияют на все аспекты ее повседневной жизни, вызывая трудности при ходьбе и не позволяя ей использовать свои голосовые связки, «чтобы петь так, как она привыкла».

Селин Дион отметила, что с ней работает «отличная команда врачей», рядом с ней находятся ее дети. Артистка выразила надежду, что сможет поправиться и вернуться к гастролям.

Дарья Эрозбек