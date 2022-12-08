Пыткам поставили диагноз

Суд в Ростове-на-Дону рассмотрит уголовное дело о пытках в подведомственной ФСИН межобластной туберкулезной больнице №19 (МОТБ-19). По версии следствия, пациентов учреждения безосновательно на долгое время привязывали к кроватям, от чего у многих образовывались пролежни. Потерпевшими по делу признаны 40 человек, двое из них умерли от полученных травм. Обвиняемыми проходят бывший заместитель начальника учреждения Александр Лях, заведующая психиатрическим отделением Дарья Позднякова и врач-психиатр Анастасия Поторочина. Каждому из них грозит до десяти лет колонии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Потерпевшими по делу признаны 40 человек

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Потерпевшими по делу признаны 40 человек

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону поступило уголовное дело сотрудников тюремной больницы №19 (МОТБ-19) Александра Ляха, Дарьи Поздняковой и Анастасии Поторочиной. В зависимости от роли каждого они обвиняются в организации превышения должностных полномочий, превышении должностных полномочий и в пособничестве в этом преступлении (ч. 3 ст. 33 и п. «а», п. «в» ч. 3 ст. 286; п. «а», п. «в» ч. 3 ст. 286; ч. 5 ст. 33 и п. «а», п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщили «Ъ» в пресс-службе суда.

Дело было возбуждено в сентябре прошлого года региональным управлением СКР. По версии следствия, система пыток действовала в больнице на протяжении 2020 года. Как сказано в материалах дела, замначальника больницы Александр Лях дал начальнику психиатрического отделения Дарье Поздняковой указание связывать пациентов. Чтобы скрыть следы преступлений, она просила врача-психиатра Анастасию Поторочину вносить в медицинские карты пациентов недостоверные сведения.

Пациентов привязывали к кроватям дольше чем на два часа, из-за чего у многих из них возникали пролежни. Потерпевшими по делу признаны 40 человек, двое из них умерли.

В пресс-службе ГУ ФСИН России по Ростовской области сообщали «Ъ», что Александр Лях был уволен из органов уголовно-исполнительной системы в мае 2021 года. Сейчас господин Лях находится под домашним арестом, Дарья Позднякова и Анастасия Поторочина — под подпиской о невыезде.

О пытках в больнице стало известно в августе 2020 года. Члены общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ростовской области опубликовали в соцсетях фото привязанных к кроватям людей и их травм. После этого правоохранители начали опрашивать бывших пациентов учреждения. «Письменно заявить о физическом, сексуальном и моральном насилии в МОТБ-19 согласился 61 человек»,— отмечал в разговоре с «Ъ» глава региональной ОНК Игорь Омельченко.

Погибшими, признанными потерпевшими по делу, могут быть заключенные Александр Куликов и Роман Михайлов. По данным ОНК, первый прибыл в больницу с переломом позвоночника и четырех ребер, однако в учреждении эти травмы не зафиксировали. Второй, по сведениям комиссии, скончался вскоре после того, как ему отрезали кусок омертвевшей из-за пролежня кожи.

Ранее суд в Ростове закрыл уголовное дело хирурга МОТБ-19 Алексея Константинова, который проводил операцию Роману Михайлову и впоследствии был обвинен в причинении ему смерти по неосторожности. Уголовное преследование прекращено из-за истечения сроков давности привлечения к ответственности. Также из-за истечения сроков давности была освобождена от наказания врач-эндокринолог учреждения Лусине Григорян. Как установил суд, она неправильно лечила осужденного Дмитрия Бакшеева, осужденного за убийство знакомой и известного как «краснодарский каннибал». В феврале 2020 года мужчина умер от сахарного диабета первого типа, осложненного кетоацидозом с тяжелой интоксикацией.

Кристина Федичкина