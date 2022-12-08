Гололед на дорогах Ростова-на-Дону сохранится до 10 декабря

В Ростове-на-Дону гололед на дорогах может сохраняться до 10 декабря, предупреждает управление по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций города.

«С 18:00 8 декабря до 18:00 10 декабря в Ростове-на-Дону ожидаются осадки в виде дождя, мокрого снега и ветра. Ночью и утром гололед, на дорогах гололедица», — уведомляет управление.

Утром 8 декабря в Ростове прошел ледяной дождь, на дорогах наблюдается сложная ситуация. Так, на северном обходе Ростова образовался затор. По информации пресс-службы правительства региона, для устранения последствий неблагоприятных погодных условий на этой трассе дорожные службы привлекли четыре комбинированных машины. Уже израсходовано 160 т реагентов.

Анастасия Назарова