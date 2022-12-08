На Кубани за сутки COVID-19 подтвердили у 60 человек

В Краснодарском крае за минувшие сутки коронавирусом заболели 60 человек. Среди заболевших 39 женщин и 21 мужчина.

В Краснодаре выявили 23 новых пациента, в Сочи — семь, в Новороссийске — четыре. В Туапсинском районе заразились три человека. Еще по два эпизода отметили в Анапе, Армавире, Выселковском, Динском, Крымском и Приморско-Ахтарском районах. В Геленджике, Горячем Ключе, Абинском, Ейском, Кавказском, Ленинградском, Новопокровском, Павловском, Тбилисском, Успенском и Усть-Лабинском муниципалитетах зарегистрировали по одному новому случаю заболевания коронавирусом.

Всего за период пандемии на Кубани COVID-19 подтвердили у 342 643 человек. Из них 331 070 выписали с выздоровлением, 11 121 пациент скончался. Показатель заболеваемости равен 6028 случаям на 100 тыс. населения.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram