Гибридный Bentley Flying Spur получил версию в честь кроссовок

Компания Bentley представила новую версию гибридного седана Flying Spur Hybrid — исполнение The Surgeon, созданное совместно с Домиником Чамброне, также известным как The Surgeon, которые специализируется на производстве уникальной обуви.

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За основу был взят седан с опциональными пакетами Mulliner Blackline и Styling Specification, которые подразумевают черные элементы вместо хрома и расширенный углепластиковый аэродинамический обвес. Кузов окрашен сочетанием цветов Anthracite и Anthracite Satin с акцентами оттенка Satin Bronze, а в тон кузову окрашены и 22-дюймовые колеса. Машина получила фирменные шильдики на кузове и темную подсвечивающуюся литеру «B» на капоте.

Интерьер отделан сочетанием белой и черной кожи, декоративные панели выполнены из шпона грецкого ореха. Салон украшен вышитыми и выгравированными логотипами The Surgeon. Часть элементов отделана кожей бронзового цвета, отсылающей к декору кузова. Автомобиль также получил особую подсветку, которая при открытии двери проецирует на землю эмблему Доминика Чамброне.

Технически модель не изменилась. Седан оснащается 544-сильной бензо-электрической силовой установкой, включающей в себя 416-сильный 2,9-литровый бензиновый турбомотор V6 и 136-сильный электродвигатель в сочетании 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом. Батарея на 14,1 кВт·ч позволяет проехать до 40 км на электротяге.

Эксклюзивный Bentley Flying Spur Hybrid x The Surgeon создан в единственном экземпляре. Премьера модели состоялась на выставке современного искусства Art Basel Miami. Кроме того, Доминик Чамброне выпустил ограниченную линейку эксклюзивных кроссовок, оформленных в стиле клиентских автомобилей придворного тюнинг-ателье Mulliner.

Максим Вершинин