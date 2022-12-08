Небоскреб построят впрок

В столице появится рекордсмен среди офисных зданий. Архитектурный совет города утвердил проект нового небоскреба в «Москва-Сити». Комплекс построят у моста «Багратион», называться он будет так же. Высота башни по плану составит 400 м — это максимальный показатель в столице, но не в России и Европе. Рекорд петербургского «Лахта-центра» здание не побьет. С подробностями — Александр Мезенцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Галс-Девелопмент Фото: Галс-Девелопмент

Вертикальный мост между архитектурными традициями России и будущим — так проект небоскреба охарактеризовал его архитектор Сергей Чобан. Гигантское здание появится рядом с мостом «Багратион». Новый комплекс будет уходить на шесть этажей под землю, а на поверхности их собираются построить целых 80. Жилых уровней не предусмотрено, только офисы, а еще скай-лобби, фитнес-центр, рестораны высокой кухни и премиальные магазины.

«Это башня-город, эволюционирующий ввысь»,— вот еще одно описание от авторов проекта. Впрочем, для Москвы этот вариант эволюции не лучший, считает член координационного совета «Архнадзора» Константин Михайлов: «Абсолютно ненужная облику Москвы история усугубляет дальнейшую расцентровку города. Традиционно центром служил Кремль, а возведение в 90-е годы группы небоскребов "Москва-Сити" создало абсолютно новый акцент на высотную композицию города. И строительство небоскреба в 400 м высотой окончательно изменит приоритеты».

Построит небоскреб «Галс-Девелопмент», принадлежащий ВТБ. Пул инвесторов неизвестен, но вложить им придется немало: как минимум около $1 млрд, оценивают собеседники “Ъ FM”. Итог москвичи смогут увидеть в 2030-м, когда здание площадью 196 тыс. кв. м сдадут в эксплуатацию.

Кстати, такие масштабы бизнес-центра и удивляют москвичей в соцсетях больше всего. Тем более что ситуация на рынке офисной недвижимости сейчас не самая лучшая. Старт продаж новых помещений задерживают, а из уже построенных пустует 12%.

Но рынок вскоре восстановиться, и таких проектов, как «Багратион», ему будет не хватать, считает партнер аналитической компании Nikoliers Владимир Сергунин: «Несомненно, просадка рынка ожидается в течение двух лет, но проект рассчитан на долгосрочную перспективу.

Думаю, что к тому моменту, как ситуация восстановится, офисный центр как раз и будет готов. Кроме того, место крайне ликвидное, понятное. Постройки "Москва-Сити" на сегодняшний день обладают самыми высокими арендными ставками. Я верю в успех проекта, а инвестиции в него я бы оценил в не менее чем 40-50 млрд руб.».

Здание может стать еще дороже, учитывая санкционные реалии строительства. За прошедшие полгода из России ушел ключевые поставщики для застройщиков небоскребов: производители лифтов, систем вентиляции, уникальных высотных технологий.

Купить их продукцию все же можно, но придется переплатить, а какие-то материалы или технику вовсе вычеркнуть из списка, говорит генеральный управляющий Mercury Tower в Москва-Сити Аслан Кцоев: «Цены повысились в пределах 30%, но практически все варианты доступны. Из-за изменения логистических цепочек появляются посредники. Но, скорее всего, им придется переработать проект и произвести какие-то замены».

По мнению застройщика, наибольший спрос на помещения в небоскребе будет со стороны IT-компаний. Они, как и другие арендаторы, смогут разместить в башне 14,5 тыс. сотрудников.

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Иван Хорушевский