Euro NCAP провела краш-тесты 15 новых автомобилей

Организация Euro NCAP провела очередную серию краш-тестов новых автомобилей, в рамках которой была проверена пассивная безопасность электромобилей Lucid Air, MG 4 и Volkswagen ID.Buzz, кроссоверов Chery Omoda5, Lexus RX, Land Rover Discovery Sport, Mercedes-Benz GLC, Ford Puma, Peugeot 408 и Citroen C4 X, универсала Skoda Octavia, минивэнов Maxus MIFA 9 и Volkswagen Touran, а также пикапов Ford Ranger и Volkswagen Amarok.

Lucid Air — 5 звезд: безопасность для взрослых пассажиров оценена в 90%, безопасность детей — в 91%, пешеходов (в случае наезда) — в 78%, работа электронных помощников — в 84%.

MG 4 — 5 звезд: безопасность для взрослых пассажиров оценена в 83%, безопасность детей — в 80%, пешеходов (в случае наезда) — в 75%, работа электронных помощников — в 78%.

Volkswagen ID.Buzz — 5 звезд: безопасность для взрослых пассажиров оценена в 92%, безопасность детей — в 87%, пешеходов (в случае наезда) — в 60%, работа электронных помощников — в 90%.

Chery Omoda5 — 5 звезд: безопасность для взрослых пассажиров оценена в 87%, безопасность детей — в 87%, пешеходов (в случае наезда) — в 68%, работа электронных помощников — в 88%.

Lexus RX — 5 звезд: безопасность для взрослых пассажиров оценена в 90%, безопасность детей — в 87%, пешеходов (в случае наезда) — в 89%, работа электронных помощников — в 91%.

Land Rover Discovery Sport — 5 звезд: безопасность для взрослых пассажиров оценена в 84%, безопасность детей — в 89%, пешеходов (в случае наезда) — в 71%, работа электронных помощников — в 85%.

Mercedes-Benz GLC — 5 звезд: безопасность для взрослых пассажиров оценена в 92%, безопасность детей — в 90%, пешеходов (в случае наезда) — в 74%, работа электронных помощников — в 84%.

Skoda Octavia — 5 звезд: безопасность для взрослых пассажиров оценена в 86%, безопасность детей — в 84%, пешеходов (в случае наезда) — в 68%, работа электронных помощников — в 81%.

Maxus MIFA 9 — 5 звезд: безопасность для взрослых пассажиров оценена в 93%, безопасность детей — в 89%, пешеходов (в случае наезда) — в 73%, работа электронных помощников — в 83%.

Volkswagen Amarok/Ford Ranger — 5 звезд: безопасность для взрослых пассажиров оценена в 84%, безопасность детей — в 90%, пешеходов (в случае наезда) — в 74%, работа электронных помощников — в 84%.

Ford Puma — 4 звезды: безопасность для взрослых пассажиров оценена в 75%, безопасность детей — в 84%, пешеходов (в случае наезда) — в 70%, работа электронных помощников — в 69%.

Peugeot 408/Citroen C4 X — 4 звезды: безопасность для взрослых пассажиров оценена в 76%, безопасность детей — в 84%, пешеходов (в случае наезда) — в 78%, работа электронных помощников — в 65%.

Volkswagen Touran — 4 звезды: безопасность для взрослых пассажиров оценена в 77%, безопасность детей — в 81%, пешеходов (в случае наезда) — в 62%, работа электронных помощников — в 66%.

Максим Вершинин