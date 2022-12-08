Маск пообещал рассказать про все случаи замалчивания важной информации в Twitter

Бизнесмен Илон Маск пообещал обнародовать все случаи замалчивания и цензурирования важной информации в Twitter. Он сделал это заявление в контексте полемики с основателем Twitter Джеком Дорси об инциденте с сокрытием сообщений о содержимом ноутбука сына Джо Байдена.

«Наиболее важные данные были скрыты, а некоторые, возможно, удалены, однако мы обнародуем все, что найдем»,— написал господин Маск в Twitter.

3 декабря Илон Маск опубликовал внутренние документы Twitter, доказывающие наличие цензуры в социальной сети. В документах говорится, что функция контроля над высказываниями в твитах, изначально предназначенная для борьбы со спамом и мошенниками, нередко использовалась в политических целях. В частности, Twitter удалял посты после требований демократов и республиканцев.

Анастасия Ларина