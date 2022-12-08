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Туриндустрии города помогут консультациями

и, может быть, рублем

Законодательное собрание Петербурга в первом чтении приняло поправки к закону «О туристской деятельности в Санкт-Петербурге», предусматривающие предоставление туристическому бизнесу города информационную, консультационную и финансовую поддержку. Документ был внесен губернатором Петербурга. Механизм предоставления субсидий в ходе представления документа депутатам чиновниками даже примерно описан не был, как и принцип отбора компаний, которые смогут получить финансовую поддержку.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Документ предлагает за счет бюджетных средств оказывать туристическому бизнесу информационную, консультационную и финансовую поддержку. В частности, речь идет о гостиницах, работающих по международным стандартам, яхтенном, водном и медицинском туризме. Город будет выделять субсидии, которые можно использовать для развития профильной инфраструктуры на туристических объектах. Чиновники не смогли внятно объяснить механизм предоставления субсидий, а также кто на них может претендовать, ни на стадии внесения документа, ни на представлении его депутатам.

«Наиболее гибким и эффективным способом поддержки на сегодняшний день является выделение грантов и субсидий для выполнения поставленных задач в туризме. Предлагаемые поправки позволят установить дополнительную возможность поддержки туристического бизнеса за счет средств бюджета города, в том числе через предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Деньги будут выделяться на основании городских госпрограмм в сфере туризма (механизм предоставления субсидий не изменится). Таким образом, мы создаем возможность для участия города в федеральных проектах и сможем привлекать дополнительное финансирование на развитие туристической отрасли»,— рассказал представитель губернатора в ЗакСе Константин Сухенко.

Председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев на заседании пояснил, что законопроект поможет региону привлечь дополнительные федеральные инвестиции, так как расширяет внутренние меры поддержки отрасли. Так, внесенные поправки позволят синхронизировать федеральные и городские меры поддержки. Появится юридическая основа для совместного ведения проектов туриндустрии.

«На поддержку и привлечение деловых мероприятий Санкт-Петербурга в следующем году будет потрачено 50 млн рублей. Еще 150 млн рублей будет потрачено на развитие школьного туризма и программу "Юный путешественник". Сейчас расчет идет на собственные средства города, но когда закон будет принят, мы сможем обсуждать совместные проекты с нашими федеральными партнерами и говорить о совместном финансировании. Сейчас, без закона, сделать это достаточно затруднительно»,— объяснил господин Корнеев.

Вице-президент Ассоциации малых гостиниц Санкт-Петербурга Тамара Буйлова отметила, что город до сих пор не смог восстановиться до уровня 2019 года по количеству деловых туристов и денег, которые они привозили. Поэтому меры дополнительной поддержки, хоть и звучат правильно, но, по мнению эксперта, реальную помощь окажут немногим.

Управляющий Dom Boutique Hotel Марианна Нойманн сообщила, что если консультационная помощь туристической отрасли от властей будет воспринята с подозрениями, то информационная (в рамках рекламных кампаний) и финансовая (через субсидии для улучшения условий проживания гостей) городскому туризму необходима.

«В наших условиях хороша любая субсидия. Особенно местному бизнесу помогут льготы или субсидии в рамках информационной поддержки, а также субсидии на улучшение условий для гостей. Сейчас в документе это прописано очень размыто, и непонятно, какие именно льготы мы можем использовать. Но есть определенные городские моменты, которые можно решить. А вот консультативная помощь со стороны города отельерам не очень интересна. Все уже научились справляться сами»,— пояснила госпожа Нойманн.

По информации Российского союза туриндустрии (РСТ) в СЗФО, портрет гостя в Петербурге этим летом претерпел значительные изменения, но туристическая сфера достаточно быстро реагирует на эти изменения.

«Если законопроект материализуется в конкретные меры поддержки, то они, безусловно, помогут, равно как и маркетинговые кампании, направленные на комплексное продвижение на перспективных рынках и другие шаги. Тут мы только за. То же касается и развития городской инфраструктуры, в частности, причальной. Необходимость ее развития назрела, и, как нам известно, вопрос этот прорабатывается. Поэтому мы выступаем за комплексный подход к развитию туризма»,— сообщил пресс-секретарь РСТ в СЗФО Артур Сафиуллин.

Генеральный директор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров подчеркнул, что необходимость дополнительной поддержки отрасли обусловлена тем, что город оказался не готов к увеличению внутреннего туризма. Это касается, в том числе, неподготовленности петербургских отелей к большому количеству туристов с детьми. Если сам город может привлечь россиян архитектурой, искусством, реками и каналами, то размещение всех этих гостей ложится на плечи отельеров.

«Спрос на внутренний туризм в 2023 году будет только расти. Поэтому помощь здесь необходима. Нужны субсидии, поддержка. Иначе мы столкнемся с ситуацией, когда в условиях развития внутреннего туризма город будет проигрывать конкурентную борьбу»,— прокомментировал эксперт.

Екатерина Рязанова

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