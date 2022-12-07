Белгородский губернатор анонсировал региональный закон о памяти о героях спецоперации

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время вечернего прямого эфира 6 декабря рассказал о том, что власти готовят региональный закон, увековечивающий память живых и погибших героев специальной военной операции России на Украине.

О встрече по этому поводу с председателем облдумы, вице-губернаторами и главами муниципалитетов господин Гладков рассказал в ответ на замечание подписчицы Елены Евсюковой, о том, что в Москве появились билборды с портретами героев СВО: «У нас тоже есть портреты. Но я считаю, что этого недостаточно».

По словам главы региона, в законе будет определено, как работа для увековечивания памяти должна быть проделана в области и районах, а также регламентирован ее процесс. «Он должен быть обязательным, чтобы была память о тех, кто отдал жизнь за свою родину, кто героем спецоперации и выжил. Мы должны помнить о каждом. Память о живых и погибших должна быть навсегда в наших сердцах. Будем нашим детям и внукам рассказывать о подвигах наших парней, которые сейчас воюют с оружием в руках», — рассказал Вячеслав Гладков.

О том, как СВО повлияла на жизнь макрорегиона, читайте в специальном проекте «Ъ-Черноземье».

Александр Прытков

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