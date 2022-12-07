В ЛНР и ДНР погибли куряне Иван Глушков и Максим Сомов

Житель курского райцентра Рыльск Иван Глушков погиб 13 ноября вблизи населенного пункта Макеевка Луганской народной республики. Об этом сообщил глава Рыльского района Андрей Лисман.

Ивану Глушкову было 34 года. Он родился в деревне Поповка Рыльского района. Боец посмертно награжден орденом Мужества. У него остались жена и сын.

В Донецкой народной республике «при выполнении боевых задач», погиб житель Железногорска Максим Сомов, сообщил мэр города Алексей Карнаушко. Боец посмертно представлен к ордену Мужества.

О других потерях макрорегиона после 24 февраля 2022 года читайте в специальном проекте «Ъ-Черноземье».

Александр Прытков

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте