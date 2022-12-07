ВЦИОМ намерен стать исследовательско-консалтинговой компанией

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) возьмет курс на расширение до исследовательско-консалтинговой корпорации, соответствующими задачами уже занимается новое подразделение «ВЦИОМ-консалтинг». Об этом сообщил генеральный директор организации Валерий Федоров.

«На протяжении 35 лет работы нас было сложно представить без рейтингов. Но теперь начинается новый этап в развитии ВЦИОМа, и он связан с освоением новой для нас, очень сложной, но и очень востребованной области — консалтинга»,— сказал господин Федоров в разговоре с ТАСС.

По его словам, в обществе растет запрос не только на знания, он и на решения. Глава ВЦИОМа отметил, что его организация обладает достаточной исследовательской базой для формулирования рекомендаций и стратегий в интересах заказчиков.

«Сейчас перед нами стоит задача превращения из фабрики данных в фабрику смыслов, знаний и идей. Наш ориентир — исследовательско-консалтинговая корпорация, чьи рекомендации будут полезны и широко востребованы»,— заявил Валерий Федоров.

ВЦИОМ проводит около 800 исследовательских проектов в год, в 2021 году организация опросила более 2 млн человек. Более 90% опросов проводятся по мобильной связи, около 10% — через интернет.

Дарья Эрозбек