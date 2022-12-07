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Коммерсантъ FM
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Александр Мечетин досрочно покинул пост председателя правления «Белуги»

Председатель правления компании по производству алкогольных напитков Beluga Group («Белуга»), ее основатель и основной бенефициар Александр Мечетин, досрочно покинул пост. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы компании.

Александр Мечетин

Александр Мечетин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Александр Мечетин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Основанием для досрочного прекращения полномочий стало личное заявление Александра Мечетина. Председателем правления с 8 декабря назначен Константин Прохоров. Срок его полномочий составляет пять лет. Ранее господин Прохоров занимал должность заместителя председателя правления.

Выучка Beluga Group в 2022 году выросла на 32,2% по сравнению с предыдущим годом и составила 66,3 млрд руб. За девять месяцев этого года компания увеличила продажи на 8,6% — до 11,4 млн декалитров.

Beluga Group — крупнейший производитель алкоголя в России. Ей принадлежат бренды водки Beluga, «Беленькая», «Архангельская», «Белая сова», коньяки «Золотой резерв» и «Бастион», виски Fox & Dogs, ром Devil`s Island, игристое вино Tte de Cheval и другие. Компания также управляет алкомагазинами «Винлаб».

Дарья Эрозбек

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