В Ейске начали демонтировать подъезды дома, пострадавшие при падении Су-34

В Ейске начали разбирать подъезд девятиэтажного дома на улице Коммунистическая, 20/1, пострадавшего при падении военного самолета Су-34. Видео с места работ опубликовал в Telegram-канале глава Ейского района Роман Бублик.

Демонтаж начали с третьего подъезда, который получил наибольшие повреждения. Контракт на выполнение работ заключили 2 декабря.

Самолет Су-34 упал во двор многоэтажного дома в Ейске вечером 17 октября. Топливо разлилось, и пожар перекинулся на здание. В результате ЧП 43 человека пострадали и 15 погибли.

Изначально власти собирались расселить жильцов только трех пострадавших подъездов. Позже стало известно о необходимости отселения жильцов первого и пятого подъездов и о прекращении работы детского сада, находящегося вблизи пострадавшего дома.

Альбина Баразгова