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Коммерсантъ FM
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обновлено 12:47

Младшего научного сотрудника из Биробиджана обвинили в госизмене

ФСБ предъявила обвинение в госизмене (ст. 275 УК РФ) младшему научному сотруднику Валерию Качину. Его этапировали из Биробиджана в Москву для проведения следственных действий. Материалы дела засекречены.

Биробиджанский районный суд Еврейской автономной области постановил заключить ученого под стражу. Его перевели в столичное СИЗО «Лефортово», сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Лефортовский суд Москвы сегодня, 7 декабря, по запросу следствия продлил арест ученому до 12 марта.

Валерий Качин в 2014 году окончил ПГУ имени Шолом-Алейхема по специальности «Информационные системы и технологии». До 2018 года работал в мэрии Биробиджана. На ее сайте (.pdf) сказано, что он занимал должность главного специалиста-эксперта отдела имущественных отношений и рекламы комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии города. После этого работал младшим научным сотрудником в заповеднике «Бастак».

Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщает, что ученого задержали еще в сентябре. По данным канала, господин Качин поддерживал Алексея Навального и выступал против военной операции на территории Украины.

Лаура Кеффер

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