Подряд на ремонт дороги Пермь — Березники стоимостью 488 млн рублей выиграла пермская фирма

Победителем конкурса на выполнение работ по устройству дополнительных полос движения в сторону подъема на автомобильной дороге Пермь — Березники в Добрянском районе и в Березниках признано пермское ООО «Строительно-коммерческая фирма “АТМ”».

Компания стала единственным участником торгов, ее заявку признали соответствующей конкурсной документации. Сумма контракта составит 488,8 млн руб. Как указано в техническом задании, работы требуется начать 20 декабря 2022 года, сдать все объекты — 19 декабря 2023 года. Срок гарантии качества на выполненные работы определен в восемь лет.

По данным Kartoteka.ru, учредителем ООО «Строительно-коммерческая фирма “АТМ”» является бизнесмен Айк Аветисян. Кроме СКФ «АТМ», господин Аветисян также владеет компаниями в сфере дорожного строительства: ООО «Кишертьдострой», ООО «Ильинскдорстрой», ООО ДСФ «АТМ».

Ранее ООО «Строительно-коммерческая фирма “АТМ”» выигрывало подряды на строительство и реконструкцию крупных дорожных объектов, таких как участки ул. Строителей, трассы Пермь — Чусовой и другие.