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Коммерсантъ FM
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Британия и США заключили сделку о поставках американского СПГ

Власти Великобритании и США заключили энергетическое партнерство, в рамках которого они будут продвигать снижение зависимости от российских энергоносителей. Для этого страны будут экспортировать через британские терминалы не менее 9-10 млрд куб. м. сжиженного природного газа в 2023 году. Об этом говорится в заявлении британского премьер-министра Риши Сунака и президента США Джо Байдена.

«В рамках нового "Партнерства Соединенного Королевства и США по энергетической безопасности и доступности энергии" Великобритания и США возглавят работу по снижению глобальной зависимости от экспорта российских энергоносителей, стабилизации энергетических рынков и активизируют сотрудничество в сферах энергоэффективности, возобновляемой и ядерной энергетики»,— говорится в документе.

Планируемые поставки в размере 9-10 млрд куб. м СПГ в 2-2,5 раза превышают уровень поставок за 2021 год. Тогда Великобритания импортировала 3,9 млрд куб. м газа из США. Предполагается, что увеличение поставок компенсирует российское сырье. У России в 2021 году королевство закупило 3,1 млрд куб. м. СПГ (4% всех объемов). По словам британского премьера, увеличение поставок американского СПГ также помогут снизить цены на газ в Великобритании. Кроме того, в рамках этого соглашения страны планируют сотрудничать в создании чистых источников энергии.

Около 17% импорта газа в Британию составляет СПГ, большую часть поставок обеспечивали Катар, США и Россия. В июне власти Британии сообщили о сокращении объемов импорта российского газа на 75% по сравнению с 2021 годом. С 1 января 2023 года Великобритания планирует полностью прекратить импорт российского СПГ.

Анастасия Ларина

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