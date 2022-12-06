Доллар поднялся над нефтью

Биржевой курс доллара после полуторамесячного перерыва закрепился выше уровня 63 руб./$. Курсы евро и юаня обновили максимумы с июля и августа, достигнув отметок 66,5 руб./€ и 9,04 руб./CNY. Этому способствуют ожидания участников рынка по сокращению экспорта российской нефти на фоне действия эмбарго на ее поставку в Европу, а также традиционного в конце года роста импорта. К концу года курс доллара может достичь 64–65 руб./$, оценивают аналитики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Во вторник, 6 декабря, курс доллара на Московской бирже впервые с середины октября поднялся выше уровня 63 руб./$. В ходе торгов он достигал отметки 63,2875 руб./$, что на 94 коп. выше значения закрытия предыдущего дня. По итогам основной сессии курс остановился возле отметки 63,085 руб./$. Курс евро в ходе торгов достигал отметки 66,485 руб./€, максимума с 6 июля, курс юаня достиг максимума с 17 августа — 9,04 руб./CNY.

В очередной раз по сделкам с исполнением «завтра» объем торгов юанем (95,1 млрд руб.) превысил объем торгов долларом (78,6 млрд руб.). Причем объем операций с китайской валютой оказался пятым по величине за все время ее обращения на бирже. В евро объем торгов не дотянул и до 40 млрд руб., на 12% ниже результата предыдущего дня.

Слабость российской валюты связана в первую очередь с началом действия с 5 декабря эмбарго ЕС на поставку по морю российской нефти.

По словам начальника аналитического управления банка «Зенит» Владимира Евстифеева, введение ограничений Евросоюза создает определенные сложности в поставках нефти, пока не отлажена часть инфраструктуры поставок в дружественные страны, что ведет к уменьшению притока валюты в страну. «Мы ожидаем временного падения экспорта и добычи нефти, примерно как это было весной 2022 года, когда добыча снизилась с 11 млн до 10 млн баррелей в сутки»,— оценивает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

В условиях западных санкций и жестких валютных ограничений в России основным фактором динамики курса рубля была разница между экспортом и импортом.

С учетом ограничений на поставку нефти в Европу, а также падения цен на мировом рынке нефти в последнее время заметно выросла роль импортеров, которые в последние месяцы выстраивали цепочки поставок на привлекательный российский рынок, увеличивая спрос на валюту. «Импорт товаров в Россию под конец года традиционно возрастает для новогодних распродаж»,— отмечает Михаил Васильев.

В связи со стратегической переориентацией российской экономики с Запада на Восток в первую очередь отмечается рост такого импорта, валютой расчета по которому является юань. По данным Главного таможенного управления Китая, товарооборот с Россией в январе—октябре составил почти $154 млрд, что на 33% выше уровня аналогичного периода 2021 года. В таких условиях спрос на китайскую валюту предъявляют не только импортеры, но локальные участники внешнеэкономической деятельности. К тому же на рынке немало желающих захеджировать риски обладания резервными валютами, отмечает Владимир Евстифеев. Интерес к китайской валюте проявляют и локальные частные инвесторы. Чему, как считает руководитель инвестиционной стратегии и аналитики Экспобанка Полина Хвойницкая, способствует появление финансовых продуктов в юанях в виде банковских вкладов и корпоративных облигаций, которые позволяют получать дополнительный доход при вложениях в китайскую валюту.

В сложившихся условиях ослабление рубля может продолжиться, считают участники рынка.

По мнению главного аналитика ПСБ Егора Жильникова, сокращение предложения иностранной валюты на рынке из-за эмбарго и падения цен на нефть может привести к выходу курса доллара в диапазон 64–65 руб./$. «Во второй половине декабря поддержку рублю окажет налоговый период, когда экспортеры будут активнее продавать валюту для расчетов с бюджетом. Но в последние дни месяца возможен традиционный всплеск спроса ряда участников рынка на валюту, чтобы в ней пересидеть длинные новогодние праздники»,— отмечает Михаил Васильев.

Виталий Гайдаев