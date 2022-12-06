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Евангелисты инициировали новые судебные споры с администрацией Перми

Религиозная организация «Церковь христиан веры евангельской пятидесятников “Новый Завет”» подала в Арбитражный суд Пермского края два заявления к департаменту земельных отношений администрации Перми. По информации в картотеке суда, в первом заявления о признании ненормативных правовых актов недействительными евангелисты оспаривают отказ ведомства в предоставлении земельного участка без проведения торгов. Предварительное заседание по его рассмотрению назначено на 12 января 2023 года. Второе заявление организации — о признании решений и действий (бездействий) незаконными — к производству пока не принято.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Это не первые судебные споры евангелистов с городскими властями. Ранее пермский департамент земельных отношений взыскал с религиозной организации через суд 11,8 млн руб. неосновательного обогащения. Эту сумму «Новый завет» задолжал за пользование земельным участком под ДК им. Ленина в период с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2021-го. Евангелисты пытались оспорить данное решение в апелляции, однако она оставила его без изменений.

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