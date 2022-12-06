В Москве крестили потомка императорского рода Романовых

В Преображенской церкви храма Христа Спасителя сегодня, 6 декабря, прошло таинство крещения светлейшего князя Александра Георгиевича Романова, сына наследника главы Российского императорского дома Романовых великого князя Георгия Михайловича и светлейшей княгини Виктории Романовны.

Младенец родился 21 октября 2022 года в Москве. Директор канцелярии главы Российского императорского дома Александр Закатов рассказал «Ъ», что «впервые после революции 1917 года потомок дома Романовых родился в России». Новорожденного в семье решили назвать в честь благоверного великого князя Александра Невского, именно в день памяти этого святого и прошли крестины.

В Российском императорском доме «Ъ» пояснили, что выбор имени был сделан еще и в память прямого предка младенца Александра — императора Александра II, его прапрапрапрадеда. Таинство крещения по благословению патриарха Московского и всея Руси возглавил митрополит Воскресенский Дионисий.

Крестными родителями новокрещенного Александра стали бизнесмен, председатель совета директоров группы компаний «Царьград» Константин Малофеев и принцесса Ольга Греческая.

Как рассказали «Ъ» в Российском императорском доме, «по традиции в императорской семье крестных несколько». Поэтому помимо основных крестных есть почетные. Ими стали принц Иоахим Шарль Наполеон Мюрат, потомок французского маршала, Михаил Орлов, потомок графского рода Орловых, и князь Стефан Георгиевич Белосельский-Белозерский.

На крестинах присутствовали Франц Вильгельм принц Пруссии, Михаил, дедушка младенца Александра, и его бабушка — великая княгиня Мария Владимировна.

После совершения таинства от имени митрополита Санкт-Петербургского Варсонофия, который венчал родителей новокрещенного Александра, передали императорской семье частицу мощей святого благоверного князя Александра Невского, которая была вставлена в мерную икону.

Павел Коробов