Жителей Новошахтинска призвали покинуть улицы до задержания ранившего полицейского стрелка

Власти Новошахтинска Ростовской области попросили жителей покинуть улицы, пока в городе разыскивают мужчину, ранившего полицейского. Сообщение опубликовано на сайте администрации города.

Горожан просят укрыться в помещениях и не пытаться самостоятельно задержать подозреваемого.

Ранее пресс-служба ГУ МВД России по региону сообщила о том, что сотрудники ведомства ищут подозреваемого в нападении на сотрудников ОМВД по Новошахтинску. Один из полицейских получил огнестрельное ранение.

Раненый полицейский был доставлен в городскую больницу, его состояние специалисты характеризуют как средней тяжести, сообщил глава региона Василий Голубев в своем Telegram-канале. Он добавил, что для оказания помощи пострадавшему в Новошахтинск из Ростовской областной клинической больницы направлена бригада сосудистых хирургов.

Кристина Федичкина, Ростов-на-Дону