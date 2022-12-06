В Сочи управление координации деятельности Росгвардии возглавил Михаил Барынькин

Начальником управления координации деятельности подразделений Росгвардии в Сочи назначен полковник Михаил Барынькин. Об этом сообщил глава курорта Алексей Копайгородский в Telegram.

Господин Барынькин также стал заместителем начальника ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю. Ранее он руководил управлением центрального аппарата ведомства.

«С федеральной службой мы работаем в постоянном взаимодействии в вопросах поддержания правопорядка. Уверен, благодаря накопленному опыту и глубоким знаниям назначенного руководителя все поставленные перед сочинскими подразделениями Росгвардии задачи будут исполняться на самом высоком уровне»,— отметил Алексей Копайгородский.

Михаил Барынькин в 1993 году окончил Московское высшее общевойсковое командное училище, после чего служил на командных должностях в ВС РФ и занимал руководящие должности в силовых ведомствах. Указ о его новом назначении был подписан президентом России Владимиром Путиным 14 ноября 2022 года.

Анастасия Донскова

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