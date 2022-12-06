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Пермяка, поджегшего пассажирский вагон, отправили на психиатрическое лечение

Пуровский суд Ямало-Ненецкого автономного округа отправил на принудительное лечение в психиатрическую больницу жителя Перми, поджегшего пассажирский вагон поезда. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Судом установлено, что 24 июня 2022 года в пути следования пассажирского поезда №379 сообщением Новый Уренгой — Оренбург житель Перми, находясь в наркотическом опьянении, избил проводников и угрожал им убийством. После этого злоумышленник поджег вагон, причинив собственнику и пассажирам поезда материальный ущерб на общую сумму более 2,9 млн руб.

Суд, согласившись с позицией представителя прокуратуры, применил к злоумышленнику принудительную меру медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях.

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