Пермяка, поджегшего пассажирский вагон, отправили на психиатрическое лечение

Пуровский суд Ямало-Ненецкого автономного округа отправил на принудительное лечение в психиатрическую больницу жителя Перми, поджегшего пассажирский вагон поезда. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Судом установлено, что 24 июня 2022 года в пути следования пассажирского поезда №379 сообщением Новый Уренгой — Оренбург житель Перми, находясь в наркотическом опьянении, избил проводников и угрожал им убийством. После этого злоумышленник поджег вагон, причинив собственнику и пассажирам поезда материальный ущерб на общую сумму более 2,9 млн руб.

Суд, согласившись с позицией представителя прокуратуры, применил к злоумышленнику принудительную меру медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях.