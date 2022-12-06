Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области выросла на 24%

В Свердловской области с 28 ноября по 4 декабря было выявлено 46,3 тыс. случаев ОРВИ, что на 24% большое показателей предыдущей недели и на 39,7% выше выше среднего многолетнего уровня, сообщило региональное управление Роспотребнадзора. В структуре заболеваемости 61% составляют дети.

За неделю в рамках лабораторного мониторинга за возбудителями ОРВИ обследовано 198 человек. По данным Роспотребнадзора, доминирует грипп А(H1N1), выявленный у 12,6% от числа обследованных. Также выделены риновирусы, метапневмовирусы, сезонные коронавирусы, РС-вирусы, аденовирусы, боковирусы, вирусы SARS-CoV-2, гриппа А, В, парагриппа.

Наибольшее число заражений, где показатели выше среднеобластного в 1,5 раза и более, наблюдаются в Богдановиче, Асбесте, Рефтинском, Сухом Логу и ЗАТО Свободный. В Екатеринбурге за неделю зарегистрировано 22,9 тыс. случаев заболевания ОРВИ, что на 26,6% выше уровня прошлой недели и на 33,1% — среднего многолетнего уровня . В целом по стране за прошлую неделю заболеваемость ОРВИ в стране выросла почти на 20%.

По предварительным диагнозам, за неделю в Свердловской области зарегистрировано 628 случаев внебольничных пневмоний, что выше уровня предыдущей недели на 16,51%. В структуре заболеваемости 66,72% составляют взрослые. В Екатеринбурге за неделю зарегистрировано 233 случая внебольничных пневмоний, что на 12,52% больше, чем неделей ранее.

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Диана Сунагатуллина