Салюты уменьшают залпы

Пиротехнические шоу в 2022 году обойдутся россиянам на 20% дороже, чем в 2021-м. Примерно на столько в стране подорожали фейерверки, рассказали “Ъ FM” участники рынка. По их данным, в основном эта продукция поступает в Россию из Китая, а там производители заметно подняли цены на сырье.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Если 2021-м батареи салютов, римские свечи, фонтаны и бенгальские огни перевозили по морю, то теперь это чаще всего приходится делать автотранспортом, и в итоге ощутимо подорожала логистика, говорит гендиректор компании «Русский фейерверк» Анатолий Воробьев: «Раньше основная часть перевозок шла через порт Шанхай. Там пиротехника грузилась на контейнеровозы и шла в Санкт-Петербург, а оттуда уже развозилась по европейской части.

Незначительная часть фейерверков шла автотранспортом через Дальний Восток. В 2022 году из-за санкций контейнеровозы отказались перевозить товары для России. Лучше всего сработал наш обычный путь через Дальний Восток, через Уссурийск — оттуда и по всей стране пиротехника едет на машинах в Москву.

Нельзя сказать, что усложнившаяся транспортировка как-то сказывается на качестве. Но ближе к Новому году, когда начнутся самые большие продажи, может, что-нибудь выявится, но пока жалоб нет».

Ассортимент фейерверков этой зимой по сравнению с 2022 годом не изменится, а вот спрос на них может сократиться. Так считает руководитель магазина пиротехники «Феерия.ру» Игорь Язев: «Покупателей станет меньше. Кто-то уехал, кто-то пересмотрит свои бюджеты и привычки на Новый год. Поэтому есть ожидание спада продаж: от 10% до 20%, вряд ли больше. Как правило, люди не склонны покупать изделия хуже того, что покупали в предыдущий раз. То есть, если вы раньше выбирали батарею салютов на 49 залпов калибром 1,25 дюйма, в этом году вы тоже захотите купить подобный фейерверк.

Поэтому спрос на батареи салютов от 1 тыс. руб. до 6 тыс. руб. возрастет, на дорогие изделия он вполне себе стабилен, а интервал от 15 до 40 залпов, скорее всего, просядет».

Власти некоторых российских регионов тем временем передумали проводить праздничные салюты на официальном уровне. На такой шаг после объявления частичной мобилизации пошли в Поволжье, на Урале, а также в Южном федеральном округе. Жители Москвы и Петербурга также не увидят фейерверков за бюджетные деньги.

Пиротехнические шоу в итоге заметно сократятся, говорит гендиректор компании «Имперские забавы» Александр Фарафонов: «Падение по рынку составит около 80%. Раньше уже в начале декабря мы имели представление, что у нас будет в новогоднюю ночь, то на сегодняшний день это все писано вилами по воде.

Многие отказываются от проведения праздничных мероприятий именно с использованием пиротехнических шоу и не из-за того, что у них нет денег. Цены с начала года уже выросли на 20-30%, это связано с логистикой. Но если мы говорим об услуге проведения фейерверков, маржа уменьшается от прибыли именно за услугу. Спрос упал, соответственно, цены завышать некуда».

По данным аналитического ресурса «ЧекИндекс», средний чек на пиротехнику в России за первую половину ноября превысил 1,2 тыс. руб. и оказался почти на треть больше год к году. При этом покупатели предпочитали бюджетные варианты фейерверков. Топ возглавили салюты на 10-20 залпов, а также петарды в наборах от 40 до 60 штук.

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Владимир Расулов