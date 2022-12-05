ЦУМа палата

Архитекторы столичного бюро Value презентовали проект редевелопмента ЦУМа в центре Перми. Авторы концепции предлагают восстановить внешний облик старейшего ТЦ Перми и обновить его внутреннее содержание. После реконструкции ЦУМ может стать арт-кластером и местом объединения региональных брендов. Здание будет работать не только как ТЦ, но и как пространство для различных мероприятий. На крыше объекта расположится ресторан и смотровая площадка, во дворе – спортивная площадка и амфитеатр. Эксперты поддерживают планы реновации здания, но не уверены, что пермские бренды смогут заполнить ЦУМ. Собеседники сомневаются также, что создание в ТЦ креативного пространства оправдает ожидания по доходности актива.



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Московское архитектурное бюро Value опубликовало проект реновации здания пермского ЦУМа, сообщили в компании. Главным архитектором проекта стал Влад Александров, в 2019 и 2020 годах возглавлявший фестиваль света «Просвет». Работа над проектом велась вместе с пермскими командами в сфере креативных индустрий. По замыслу авторов концепции, после реконструкции здание может стать арт-кластером и местом объединения региональных брендов.

«Главная идея под названием “Твой универмаг. Твоя Пермь” — не просто сделать ремонт и вернуть визуальный стиль, а привлечь к реновации локальные креативные команды, которые совместными усилиями создадут новое место силы»,— сообщается в релизе бюро. По мнению авторов, в создании арт-кластера должны участвовать пермские дизайнеры, архитекторы, создатели брендов одежды и рестораторы. ЦУМ должен преобразиться усилиями пермских брендов, которые перепроектируют это место для себя.

Старейшему ТЦ Перми авторы предлагают вернуть историческое название — универмаг «Пермь» и оригинальную вывеску, а также наклонное остекление первого этажа и прозрачные витрины. На здании не будут использовать наружный брендинг арендаторов и элементы пермского звериного стиля. Фасад станет масштабной интерактивной витриной, которая вечером будет работать в режиме мультимедиа. Во дворе расположится амфитеатр для мероприятий и спортплощадка, на крыше — смотровая площадка, ресторан и летний кинотеатр. Зимой на спортплощадке предполагается каток. Внутри универмаг трансформируется в хаб для пермских брендов и культурных событий. Торговая зона частично перейдет в формат мобильных поп-ап-островков. На верхних этажах планируется создать детский образовательный центр, галерею, рабочие пространства и ивент-площадки.

Здание ЦУМа на пересечении ул. Ленина, 45, и Комсомольского проспекта площадью 11,4 тыс. кв. м построили в 1964 году. С 1999 года ЦУМ принадлежал ГК «ЭКС», бенефициаром которой является бывший пермский губернатор Олег Чиркунов. О возможной продаже ЦУМа стало известно еще в 2013 году, но объект сменил владельца только весной 2021 года. Здание приобрел совладелец ТЦ «Айсберг» и «Айсберг Модерн» Александр Кириленко. По данным «Ъ-Прикамье», стоимость актива могла составить 400–450 млн руб.

Связаться с Александром Кириленко не удалось, он не отвечал на звонки по мобильному телефону.

Руководитель УК Gold Realty Group Светлана Костромина поддержала намерения модернизации ЦУМа. «Это исторический торговый объект, который уже давно устарел, и планы собственника по реновации здания вполне обоснованны, учитывая актуальные требования арендаторов к площадям. Мне нравится идея изменения облика ЦУМа и организации в нем новой жизни»,— заметила Светлана Костромина. Эксперт отмечает, что, судя по описанию проекта концепции, речь пока идет о проработке идеи и у разработчиков нет четкого понимания, как она будет реализована на практике. «Без оценки экономической эффективности проекта риски очевидны. Важно четко понимать, кто твой арендатор, сколько он готов платить за аренду и кто твой посетитель»,— рассуждает госпожа Костромина. Планы по размещению ресторана на верхнем этаже эксперт считает оправданными для распределения трафика ТЦ. «ЦУМ после реконструкции и обустройства эскалаторов станет более востребованным, в том числе для операторов, которые ранее не рассматривали его для размещения. Надо рассчитать, смогут ли местные пермские бренды заполнить ЦУМ. Есть сомнение, что создание креативного, в том числе поп-арт-пространства с участием молодых брендов оправдает ожидание собственника по стабильности и доходности объекта»,— говорит собеседница.

По мнению гендиректора УК «Труменс Групп» Елены Денисовой, концепция обновленного ЦУМа выглядит «очень привлекательно». Если собственнику удастся воплотить эту идею в жизнь, то получится современный объект, который сможет конкурировать с ТЦ, находящимися рядом. При этом госпожа Денисова полагает, что без поддержки региональных властей редевелопмент ЦУМа по представленной концепции станет низкомаржинальным проектом. «Если поддержки не будет, я бы немного сместила акценты, при этом оставив идею с российскими брендами, не только пермскими, и креативными пространствами, но не в качестве приоритетной»,— добавила гендиректор УК «Труменс Групп».

Евгения Ахмедова