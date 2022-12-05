ОПК здесь место

Как стало известно «Ъ-Прикамье», администрация Перми решила поддержать предприятия ОПК, освободив их сотрудников от обязанности оплачивать парковку в центре города. Соответствующий проект направлен на рассмотрение Пермской гордумы. Собеседники, близкие к городским властям, полагают, что инициативу может лоббировать руководитель единственного предприятия ОПК, находящегося в зоне платной парковки, ПАО «ПНППК», Алексей Андреев. Источники, знакомые с проектом, сомневаются, что местные власти смогут эффективно администрировать исполнение решения гордумы. Часть депутатов думы инициативу мэрии поддерживает.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Администрация Перми внесла на рассмотрение городской думы проект решения об освобождении сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса от платы за парковку. Об этом «Ъ-Прикамье» сообщили в пресс-службе администрации Перми.

Как пояснили в мэрии, городские власти предлагают предоставить пермякам, работающим в сфере ОПК, право бесплатно размещать автомобили на платных парковках вдоль проезжей части, прилегающей к территории предприятий. Для этого администрация разработает и утвердит порядок ведения реестра транспортных средств сотрудников. По мнению городских властей, это позволит создать для сотрудников предприятий ОПК более комфортные условия работы. Проект планируется рассмотреть на декабрьском заседании Пермской думы.

Отметим, что в зону платной парковки на данный момент попадает только одно предприятие ОПК — ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания» (ПНППК).

Источники «Ъ-Прикамье», близкие к городским властям, полагают, что проект мэрии мог быть пролоббирован гендиректором предприятия Алексеем Андреевым. Связаться с господином Андреевым не удалось, он не ответил на звонки по известному редакции номеру телефона.

ПНППК занимается производством датчиков, элементов дистанционной передачи, сложных бортовых комплексов летательных аппаратов и навигационных систем для ВМФ и гражданских судов. ПАО контролируется юридическими лицами, близкими к господину Андрееву и его родственникам. По данным СПАРК, выручка ПНППК в 2021 году составила более 5,6 млрд руб., чистая прибыль — 199,8 млн руб.

Система платных парковок в центре Перми действует с 2016 года. Существующая зона платной парковки ограничена улицами Крисанова, Пушкина, Глеба Успенского, Полины Осипенко, Сибирской, Чернышевского, Николая Островского, Революции, Клименко, Парковой, Монастырской, Окулова, Комсомольским проспектом. Это пространство разделено на три тарифные зоны. Комплекс ПНППК расположен в зоне №101, где заполняемость парковочных мест меньше 90%. Стоимость часа парковки в этой зоне составляет 20 руб. в час для автомобилей и 10 руб. в час для мотоциклов. Режим работы платных парковок — с 9:00 до 19:00 по будням. В выходные и праздничные дни плата не взимается. По итогам 2021 года доходы городского бюджета от платных парковок составили около 222,6 млн руб.

Собеседник, знакомый с инициативой мэрии, но просивший не упоминать его имени, считает, что предприятия и сотрудники ОПК нуждаются в поддержке, однако реализация предложенного проекта вызывает вопросы. «Идея хорошая, ПНППК является одним из ключевых предприятий краевого оборонно-промышленного комплекса региона. Но непонятно, каким образом администрировать эту льготу. Наверно, можно было поступить проще и понятнее — исключить парковки, прилегающие к территории ПНППК, из платной зоны»,— говорит он.

Источник добавил, что мэрия еще не обсуждала проект с депутатами: «Непонятно, каким он будет в итоге. Надеюсь, до того как выносить проект на пленарное заседание, администрация прояснит все неоднозначные моменты, в том числе касающиеся механизма предоставления льготы».

Заместитель председателя комитета гордумы по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами Алексей Овчинников считает обоснованным освобождение работников предприятий ОПК от платы за парковку. «Сейчас оплата парковки в центре города — дополнительные расходы сотрудников, которые не компенсируются в заработной плате. На мой взгляд, льгота может стать эффективной мерой городской и краевой поддержки предприятий и работников ОПК. Тем более что предприятия сейчас активно набирают сотрудников для выполнения значительных заказов от государства в оборонной сфере»,— отмечает депутат. Он полагает, что предложение мэрии не приведет к существенному сокращению расходов городского бюджета: «Предприятий ОПК в зоне платной парковки не так много, и освобождение их сотрудников от платы за парковку не вызовет значительных выпадающих доходов».

Константин Кадочников