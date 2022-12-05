Полиция задержала подростков, прикуривавших сигарету от пламени Вечного огня в Анапе

В Анапе установили личности 15- и 17-летней девушек, осквернивших Вечный огонь в парке 70-летия Победы в станице Анапской. Они прикуривали сигарету от пламени памятника. Полицейские разыскали и доставили подростков в отделение по делам несовершеннолетних, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Видео, на котором две девушки прикуривали у памятника в марте 2022 года, полицейские обнаружили в одной из соцсетей. На записи подростки также высказывают в нецензурной форме намерение осквернить памятник. После обнаружения видео полицейские ОМВД по Анапе в тот же день установили личности несовершеннолетних.

Их доставили в отделение по делам несовершеннолетних. Сейчас полиция проводит проверку. В действиях девушек усматриваются признаки преступлений по ст. 243, 244 и 354.1 УК РФ. Собранные материалы проверки будут переданы в следственные органы для принятия решения.

В прокуратуре Краснодарского края отметили, что ведомство оценит исполнение требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также исполнение родителями своих обязанностей по воспитанию детей.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram