Нарендра Моди: наша эра не должна быть эпохой войн

Сегодня, 1 декабря, Индия вступает в председательство в «Группе двадцати» (G20). Предыдущие 17 председательств принесли значительные результаты в обеспечении макроэкономической стабильности, рационализации международного налогообложения, снижении долговой нагрузки и решении других проблем. «В своей работе на посту председателя G20 мы будем опираться на эти достижения, чтобы извлечь из них максимальную выгоду»,— написал в своей статье специально для “Ъ” премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нарендра Моди

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Нарендра Моди

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В условиях, когда Индия берет на себя важную роль председателя «Группы двадцати», я задаюсь вопросом: может ли G20 продвинуться еще дальше? Можем ли мы ускорить фундаментальные изменения мышления с тем, чтобы принести пользу всему человечеству? Я уверен, что нам это по силам.

Наше бытие формирует наше сознание. На протяжении всего своего существования человечество постоянно испытывало недостаток чего бы то ни было. Мы сражались за ограниченные ресурсы, ведь выживание зависело от отказа другим в использовании этих ресурсов. Конфронтация и конкуренция между идеями, идеологиями и личностями стали нормой.

К сожалению, мы и по сей день являемся заложниками такого образа мышления в духе игры с нулевой суммой.

Мы видим это, когда страны борются за территории или ресурсы; мы видим это, когда поставки товаров первой необходимости используются в качестве оружия; мы видим это, когда вакцины припрятываются малой частью населения, даже когда миллиарды людей остаются в уязвимом положении.

Некоторые могут возразить и сказать, что конфронтация и жадность являются не более чем природой человека. Я не соглашусь с этим. Если бы люди были эгоистичны по своей природе, то как можно объяснить текущую сквозь века популярность среди людей большого количества духовных традиций, выступающих за основополагающее единство нас всех?

Одна из таких традиций популярна в Индии.

В соответствии с ней все живые существа и даже неодушевленные предметы состоят из одних и тех же пяти базовых элементов — земли, воды, огня, воздуха и пространства («Панча Таттва», концепция пяти элементов). Гармония между этими элементами — внутри нас и между нами — необходима для нашего физического, социального и экологического благополучия.

В рамках своего председательства в G20 Индия будет проводить работу для продвижения этого общечеловеческого чувства единства. Темой нашего председательства станет «Одна Земля, одна семья, одно будущее».

Это не просто лозунг. На сегодняшний день у нас есть все средства для того, чтобы производить достаточно для того, чтобы удовлетворить основные потребности всех людей в мире.

Сегодня нам нет необходимости бороться за выживание; наша эра не должна быть эпохой войн!

На все важнейшие вызовы, с которыми мы сталкиваемся в настоящее время — изменение климата, терроризм, пандемия,— можно найти ответы не борьбой друг с другом, а исключительно мирными средствам, если мы будем действовать сообща.

К счастью, современные технологии дают нам возможности для решения проблем в масштабах всего человечества.

Массовые виртуальные миры, в которых мы обитаем в наши дни, показывают огромный потенциал цифровых технологий.

Индия, представляя собой одну шестую часть человечества и обладая огромным разнообразием языков, религий, традиций и верований, является микрокосмом мира.

Обладая древнейшими в мире традициями коллективного принятия решений, Индия вносит свой вклад в основополагающие звенья ДНК демократии. В стране—колыбели демократии национальный консенсус формируется не диктатом, а сложением миллионов свободных голосов в одну общую гармоничную мелодию.

Сегодня Индия является самой быстрорастущей экономикой. Наша модель управления, ориентированная на граждан, заботится даже о самых социально уязвимых слоях населения, при этом создавая благоприятные условия для развития творческого гения нашей талантливой молодежи.

Мы стараемся сделать национальное развитие не продуктом становления вертикали власти, а скорее «народным движением», ведомым самими гражданами.

Мы используем технологии для создания цифровых общественных благ, которые должны быть открытыми, инклюзивными и взаимозаменяемыми.

Это уже привело к революционному прогрессу в различных сферах, таких как социальная защита, финансовая инклюзивность и электронные платежи.

Ввиду всех этих причин опыт Индии может дать представление о возможных глобальных решениях.

В ходе своего председательства в G20 мы представим опыт, знания и модели Индии в качестве возможных моделей для использования другими государствами, в частности развивающимися странами.

Приоритеты нашего председательства в G20 будут сформированы в ходе консультаций не только с нашими партнерами по G20, но и с нашими «попутчиками» из стран Глобального Юга, чьи голоса обычно остаются неуслышанными.

Наши приоритеты будут сосредоточены на исцелении нашей «одной Земли», на создании гармонии внутри нашей «одной семьи» и на придании надежды на наше «одно будущее».

Для исцеления нашей планеты мы будем продвигать устойчивый и экологически чистый образ жизни, основанный на индийской традиции «опеки» над природой.

С целью продвижения гармонии внутри нашей общечеловеческой семьи мы будем стремиться деполитизировать мировые поставки продуктов питания, удобрений и изделий медицинского назначения с тем, чтобы геополитическая напряженность не приводила к гуманитарным кризисам.

Как и в наших собственных семьях, тем, кто нуждается больше всего, должно быть уделено первостепенное внимание.

Ради жизни будущих поколений мы будем поощрять откровенный разговор между наиболее сильными странами с тем, чтобы снизить риски, исходящие от оружия массового поражения, и укрепить глобальную безопасность.

Индийская повестка дня в G20 будет инклюзивной, амбициозной, решительной и ориентированной на действия.

Давайте объединимся и сделаем председательство Индии в G20 председательством исцеления, гармонии и надежды.

Давайте работать сообща ради формирования новой парадигмы — глобализации, ориентированной на человека.