Храм планируют построить рядом с ЖК «Аквамарин» в Нижнем Новгороде

Православный храм планируют построить в Нижнем Новгороде около жилого комплекса «Аквамарин» в границах улиц Июльских дней, Приокской, реки Оки, улицы Октябрьской Революции и площади Комсомольской. Общественные обсуждения по проекту будут идти до 12 декабря, сообщается на сайте городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: проект ООО «Сфера» Фото: проект ООО «Сфера»

Площадь двухэтажного храма в честь священномученика Алексия Порфирьева составит 496 кв. м. Территорию у будущей церкви планируют благоустроить: там высадят деревья, оборудуют проезды, тротуары, велодорожки и автомобильную парковку.

Проект разработало ООО «Сфера» по заказу нижегородской епархии РПЦ, которая и профинансирует строительство церкви. Общая площадь участка, где планируется застройка, составляет 7,2 га.

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Елена Ковалева