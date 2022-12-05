В Британии рост стоимости рождественского ужина обогнал индексацию зарплат в три раза

Крупнейшее британское профсоюзное объединение Trades Union Congress (TUC) подсчитало, что стоимость продуктов, входящих в традиционный рождественский ужин, выросла в 2022 году в три раза сильнее, чем зарплаты. Такие данные TUC опубликовало сегодня, 5 декабря.

По подсчетам аналитиков TUC, стоимость продуктов для рождественского ужина выросла за год на 18% — это более высокий рост, чем потребительская инфляция в целом (11,1%). При этом зарплаты в среднем выросли лишь на 5,7%. В этот набор входят такие продукты, как индейка, свинина, овощи и др., а также стоимость газа и электроэнергии, необходимых для приготовления ужина.

TUC призвала власти Великобритании действовать незамедлительно, чтобы остановить рост стоимости жизни и защитить работников от связанной с рецессией нищеты. В числе прочего объединение требует увеличить минимальную оплату труда до £15 ($18,5) в час, индексировать зарплату сотрудникам в госсекторе в соответствии с ростом стоимости жизни, а также расширить возможности профсоюзов, чтобы те могли эффективнее добиваться повышения зарплат в частном секторе экономики.

На прошлой неделе компания Economist Intelligence Unit представила рейтинг стоимости проживания в крупных городах мира. Лидером по росту стоимости проживания оказалась Москва, где стоимость проживания с прошлого года, по подсчетам EIU, выросла на 17,1%.

Яна Рождественская