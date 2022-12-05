УК «Первая» потребовала более 2 млрд руб. от «Вымпелкома»

Управляющая компания (УК) «Первая» (бывшая «Сбер управление активами») подала иск к «Вымпелкому» на 2,13 млрд руб., следует из данных картотеки арбитражных дел. Заявление подано 2 декабря, суть претензий не раскрывается. В «Вымпелкоме» и УК «Первая» отказались от комментариев «Ъ».

Ранее управляющая компания «Лидер», которая владеет еврооблигациями материнской структуры «Вымпелкома» Veon Holdings B.V., подала иск к «Вымпелкому» на 1,75 млрд руб. «Лидер» также пытался через суд остановить продажу «Вымпелкома» его топ-менеджменту, однако Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении требований об обеспечительных мерах.

Подробнее — в материале “Ъ” «"Вымпелком" проехал приостановку».

Юрий Литвиненко