Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 17:11

УК «Первая» потребовала более 2 млрд руб. от «Вымпелкома»

Управляющая компания (УК) «Первая» (бывшая «Сбер управление активами») подала иск к «Вымпелкому» на 2,13 млрд руб., следует из данных картотеки арбитражных дел. Заявление подано 2 декабря, суть претензий не раскрывается. В «Вымпелкоме» и УК «Первая» отказались от комментариев «Ъ».

Ранее управляющая компания «Лидер», которая владеет еврооблигациями материнской структуры «Вымпелкома» Veon Holdings B.V., подала иск к «Вымпелкому» на 1,75 млрд руб. «Лидер» также пытался через суд остановить продажу «Вымпелкома» его топ-менеджменту, однако Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении требований об обеспечительных мерах.

Подробнее — в материале “Ъ” «"Вымпелком" проехал приостановку».

Юрий Литвиненко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...