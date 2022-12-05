В Краснодаре ввели в эксплуатацию детский сад в районе улиц Россинского и Батуринской

В Краснодаре ввели в эксплуатацию детский сад на 350 мест в районе улиц Кирилла Россинского и Батуринской. Глава города Евгений Наумов поручил не затягивать с процедурой получения всех необходимых документов для начала его работы, сообщает пресс-служба мэрии.

«Мы ввели детский сад на 350 мест в районе Кирилла Россинского и Батуринской — один из самых больших в Краснодаре. Теперь нужно максимально поработать для его быстрого запуска, чтобы такой красивый новый объект у нас не пустовал»,— подчеркнул Евгений Наумов.

В ближайшее время детский сад передадут городскому департаменту образования. Перед открытием на него необходимо будет получить лицензию, а также оснастить его необходимым оборудованием, укомплектовать персоналом и принять первых воспитанников.

В районе улиц Кирилла Россинского и Батуринской также возводят школу на 1550 мест и еще два детских сада на 350 мест.

Татьяна Ручкина

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