В Крыму в суд направили дело о похищении и убийстве мужчины

В Крыму в суд направили материалы уголовного дела, возбужденного в отношении жителя Черноморского района, о похищении человека, его избиении и убийстве. Об этом сообщила пресс-служба республики.

По данным следствия, 8 июля текущего года подозреваемый узнал, что потерпевший планировал его обокрасть, приехал к его дому в селе Кировское, ударил мужчину в область головы, усадил в машину и отвез к себе домой. Там злоумышленник избил похищенного человека. От полученных травм мужчина скончался.

Подозреваемого задержали сотрудники правоохранительных органов. Суд рассмотрит материалы уголовного дела для принятия процессуального решения.

Анастасия Донскова

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