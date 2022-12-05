Geely оснастил российский Coolray фирменной телематикой

Компания Geely представила новую модификацию кроссовера Coolray, которая стала первой на российском рынке моделью с фирменной телематикой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Geely Coolray

Фото: Geely Geely Coolray

Фото: Geely

Исполнение Link создано на базе существующей комплектации Flagship, которая дополнительно получила комплекс G-Link. С помощью приложения для смартфона владелец кроссовера может запустить и заглушить двигатель, настроить систему автозапуска по времени, прогреть зимой или охладить летом салон, включить и отключить охранную систему, принудительно активировать сигнализацию, а также проследить за геолокацией и передвижением автомобиля.

Заявлено, что софт позволяет удаленно узнать текущий пробег автомобиля и напряжение аккумуляторной батареи, проверить уровень топлива в баке, уточнить температуры двигателя, салона и наружного воздуха. Приложение дает возможность просмотреть историю событий, поездок, маршруты следования и даже увидеть, что в автомобиле не закрыты капот или одна из дверей. Предусмотрена возможность использования push-уведомлений для получения оперативной информации о состоянии машины.

Технически Geely Coolray Link не отличается от других комплектаций. Кроссовер доступен только со 150-сильным 1,5-литровым бензиновым турбомотором, 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и передним приводом. Стоимость новой версии составит 2,6 млн руб. — доплата за телематику G-Link составляет 34 тыс. руб.

Максим Вершинин