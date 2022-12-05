Вениамин Кондратьев объявил о назначениях трех новых вице-губернаторов Кубани

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил о назначениях новых вице-губернаторов региона. Об этом сообщила пресс-служба администрации Кубани.

«Уверен, мои заместители выполнят все поставленные задачи»,— отметил Вениамин Кондратьев.

На должность замглавы края, курирующего департаменты строительства, архитектуры и градостроительства, по надзору в строительной сфере, госжилинспекции и министерство ГО и ЧС региона, назначен Сергей Власов. О его грядущем назначении стало известно 1 декабря текущего года. Господин Власов окончил Военно-космическую академию им. Можайского в 2013 году. В апреле 2020 года он начал работу в ГУ строительства Краснодарского края, а в декабре 2021 года возглавил его. В марте 2022 года Сергей Власов стал главой департамента строительства региона.

Работу министерств ТЭК, ЖКХ, дорожного хозяйства, департамента государственного регулирования тарифов будет курировать Андрей Прошунин. С декабря 2020 года по декабрь 2021 года он занимал должности заместителя и первого замминистра ТЭК и ЖКХ Кубани. В 2021 году господин Прошунин стал новым руководителем министерства, сменив на посту Андрея Ляшко.

Управление госохраны объектов культурного наследия, департамент имущественных отношений и министерство природных ресурсов будет курировать Роман Лузинов. С 2011 по 2017 годы он работал в реготделении «Ассоциации Молодых Предпринимателей России», ООО «СтройТехЭксперт», ООО «Хоум Центр». В ноябре 2021 года занял пост замглавы Краснодара.

Анастасия Донскова

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