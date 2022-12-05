«За девять месяцев 2022 года чистая прибыль составила один миллиард рублей»

Город-отель «Бархатные сезоны» — самый крупный гостиничный комплекс в Европе. В 2022 году в отеле приняли более 270 тыс. гостей. Егор Грузинов рассказал, как удается поддерживать высокие показатели бизнеса в новых экономических условиях, а также о конкурентных преимуществах гостиничного комплекса как центра делового туризма.

— Егор Николаевич, мы знаем, что город-отель «Бархатные сезоны» является самым крупным отелем в Европе. Удается ли поддерживать высокие показатели деятельности круглый год, учитывая, что номерной фонд отеля составляет 4688 номеров?

— Безусловно, поддерживать высокие показатели загрузки непросто, ведь целевая аудитория сейчас очень разборчива и имеет ряд ожиданий к объекту своего потенциального места отдыха: гости весьма требовательны к удобству места расположения, к сервису, к разнообразию сопутствующих услуг. Они анализируют отзывы, ищут оптимальные предложения по соотношению цены и качества.

Показатели деятельности за 9 месяцев текущего года позволяют уверенно заявить, что мы на верном пути. Благодаря оптимально выстроенной модели операционного управления отелем чистая прибыль составила 1 млрд руб. Слаженная работа всех служб, а это более тысячи сотрудников, обеспечила высокий уровень сервиса, в том числе в летний период при наибольшей за последние четыре года средней загрузке отеля в 90,2%. В текущем году мы достигли рекордных показателей по количеству заехавших гостей. Так, за 9 месяцев 2022 года их число составило 271 тыс. человек, что на 10 тыс. больше, чем за аналогичный период 2021 года. Максимальное число единовременно проживающих гостей зафиксировано 21 июля — показатель достиг рекордной отметки в 10 739 человек!

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Топ-менеджер НАО «Центр «Омега» Егор Грузинов

Топ-менеджер НАО «Центр «Омега» Егор Грузинов



— Что позволяет достигать такого роста показателей на фоне жесткой конкуренции? Как нам известно, только в Сириусе расположено более пяти комплексов с похожей инфраструктурой.

В городе-отеле «Бархатные сезоны» на текущий момент есть все необходимое для комфортного отдыха круглый год: от аптек и магазинов до многофункционального спортивного комплекса и современного Центра здоровья. Отель расположен на первой береговой линии с пляжем протяженностью более 550 метров, который имеет наивысшую категорию оценки — как международную («Голубой флаг»), так и российскую («Синий флаг»).

Отличная транспортная доступность дает возможность «Бархатным сезонам» стать точкой начала туристических маршрутов в Абхазию, на горнолыжные курорты, в Олимпийский парк, в Сочи и прилегающие курортные территории, а также для морских экскурсий.

Мы ежедневно изучаем потребности своего Гостя и развиваемся. Прямо сейчас вы можете наблюдать, как происходит подготовка семи новых детских площадок, также уже готов проект нового бассейнового комплекса площадью более 600 квадратных метров и идет работа над новой концепцией расширения банного комплекса.

В целях повышения качества и разнообразия туристических услуг, а также сглаживания фактора сезонности была разработана стратегия развития на 2023–2025 годы, основная цель которой — создание решений по модернизации и реновации территории и существующих объектов размещения, а также новой инфраструктуры для предоставления еще большего разнообразия гостиничных услуг и уже в соответствии с категорией «4 звезды».

— Но ведь большинство туристов предпочитают отдых летом, в периоды межсезонья показатели загрузки отеля так же высоки?

Город-отель «Бархатные сезоны» обладает уникальными стратегическими преимуществами, которые создают возможность ему позиционироваться как всесезонный центр туризма в регионе. Сейчас в отеле круглогодично предоставляются услуги по таким направлениям, как рекреационный туризм, лечебно-оздоровительный туризм, спортивный туризм, деловой и событийный туризм. Поэтому период низкой туристической активности — один из самых интересных и плодотворных для нас. Именно в это время мы принимаем огромное количество корпоративных групп, участников фестивалей и спортивных состязаний, организуем множество мероприятий, в том числе федерального уровня. Ведь для этого есть все необходимое: на территории расположено пять конференц-залов, большой банкетный зал, спортивный комплекс, сценические площадки, а креативная команда отеля помимо деловой программы может организовать и развлекательную — экскурсии и анимацию, соревнования на сапах в море и пенные вечеринки в бассейне.

В текущий момент у нас проходит Совет Общероссийской организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», в отеле размещается более 200 участников, а сотрудники отеля задействованы в организации.

В рамках данного мероприятия проводится информационный тур для партнеров города-отеля «Бархатные сезоны» с целью организации нетворкинга и рабочих встреч с участниками Совета Общероссийской организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», где партнеры отеля смогут обменяться опытом с предпринимателями регионов РФ.

Также в течение года отель принял ряд значимых мероприятий, разместив более 6000 участников: Всероссийская неделя охраны труда, Конгресс молодых ученых, Чемпионат России по Тхэквондо, Чемпионат России по спортивному ориентированию, Параолимпийские игры в Сочи», Форум Всероссийского общества инвалидов России и другие.

Кроме того, мы активно поддерживаем юношей и девушек, желающих работать в свободное от учебы время. На период летних каникул было заключено соглашение с Краснодарским региональным отделением молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды». В течение отчетного периода было трудоустроено 109 «бойцов».

Ко всему, мы разрабатываем предложения для индивидуальных туристов. Зимой к нам приезжают любители гор — горнолыжники и сноубордисты. Для них мы разрабатываем пакетные предложения, куда входит трансфер в горы, питание и ски-пассы со скидками. Также в период зимних и весенних каникул в отель любят приезжать школьники. Благодаря наличию в городе-отеле всей необходимой инфраструктуры также пользуется популярностью предложение по длительному проживанию — гости живут у нас круглый год, останавливая свой выбор на апартаментах.

— Цифры и масштабы, о которых вы говорите, очень существенны. Как удается доносить необходимую информацию до целевой аудитории?

— Это ежедневный труд. Мы очень любим и уважаем своего Гостя, придумываем необычные конкурсы в социальных сетях, поощряем памятными сувенирами, снимаем необычные ролики, чтобы рассказать о новинках и акциях непривычным образом, размещаем в каждом номере QR-код, дающий возможность моментальной обратной связи со службами отеля и информирования о проходящих мероприятиях и акциях.

Также мы разрабатываем совершенно новые, уникальные как для российского, так и для внешнего рынка решения, обеспечивающие гостям максимальное удобство и комфорт для отдыха. Так, одним из инновационных решений стал интерактивный путеводитель по курорту. В основе лежит концепция при использовании в смартфонах — «Весь комплекс на ладони». Базируясь на самых передовых технологиях и решениях, интерактивный путеводитель максимально прост в использовании и доступен в том числе для самых маленьких гостей. Эта разработка была представлена на деловом мероприятии Ruviera Expo & Forum 2022 в Сочи, где нашла поддержку и высокую оценку у профессионалов туристической отрасли.

— Егор Николаевич, масштабы деятельности отеля и стремления действительно поражают! Есть ли у вас, как у генерального директора, девиз?

— Конечно же: «Высота, скорость, маневр, огонь!». Это как раз-таки передает суть нашей повседневной работы в стремлении сделать город-отель «Бархатные сезоны» курортом номер один в России!

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

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