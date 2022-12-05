Германия потратит $10,5 млрд на закупку истребителей F-35

Власти Германии направят €10 млрд евро ($10,5 млрд) на покупку 35 американских истребителей пятого поколения F-35. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на соответствующий правительственный документ.

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Фото: Edgar Su / Reuters F-35

Фото: Edgar Su / Reuters

Поставки планируются в период с 2026 по 2029 год. Деньги выделят из фонда объемом €100 млрд, созданного для укрепления вооруженных сил Германии. По данным агентства, ФРГ также получит ракеты класса «воздух—земля» и «наземную инфраструктуру», другие подробности не приводятся.

О создании упомянутого фонда канцлер Германии Олаф Шольц объявил в феврале. В сентябре премьер-министр Баварии Маркус Зёдер говорил, что власти так и не направили обещанные средства в фонд. В ноябре в Бундесвере сообщили о нехватке боеприпасов на €20 млрд и амуниции. По данным Politico, Минфин ФРГ отказался выделить деньги для пополнения запасов.

Лаура Кеффер