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Коммерсантъ FM
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Россия разместила ракетные комплексы «Бастион» на курильском острове Парамушир

Расчеты береговых ракетных комплексов (БРК) «Бастион» Тихоокеанского флота заступили на дежурство на Курилах, сообщило Минобороны РФ. БРК размещены на острове Парамушир в северной части Курильской гряды.

Технику, личный состав и материальное обеспечение доставили на остров на десантных кораблях Приморской флотилии. В российском Минобороны заявили, что ракетчики будут нести круглосуточную вахту «по контролю за прилегающей акваторией и проливными зонами», передают госагентства со ссылкой на пресс-релиз министерства.

В декабре 2021 года расчеты «Бастион» заступили на боевое дежурство на острове Матуа Курильской гряды. Кроме того, береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион» были размещены на островах Итуруп и Кунашир, принадлежность которых России не признана Японией, с осени 2016 года.

Отношения между РФ и Японией ухудшились после начала российской военной операции на Украине. В марте власти России отказались от ведения переговоров о статусе Курильских островов и о заключении мирного договора, а также отменили безвизовый режим для граждан Японии на Курилах.

Подробности — в материале «Ъ» «Токио не понимает по-русски».

Лаура Кеффер

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