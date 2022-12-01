20,156 триллиона рублей составил чистый финансовый результат (прибыль минус убытки) компаний РФ в январе—сентябре, сообщил вчера Росстат. Это на 2,7% меньше, чем было по результатам девяти месяцев 2021 года (20,723 трлн руб.). Таким образом, после наблюдавшегося в течение всех последних месяцев сокращения темпов прироста показателя по итогам сентября он впервые в этом году «вышел в минус» относительно прошлого года. Более того, сальдированная прибыль по итогам января—сентября оказалась меньше, чем она была месяцем ранее, по итогам января—августа (20,885 трлн руб.). Это означает, что в целом по наблюдаемому кругу организаций размер убытков отдельно в сентябре превысил размер прибыли.