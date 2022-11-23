Китайскую контрабанду положили на лопатки

Как стало известно “Ъ”, Мосгорсуд оставил под стражей предпринимателя Дмитрия Ганжу, попытавшегося отправить в Китай лопатку компрессора авиадвигателя военного самолета. Перехватившие посылку сотрудники ФСБ РФ возбудили против господина Ганжи уголовное дело о контрабанде оружия, боеприпасов и «иной военной техники» (ст. 226.1 УК РФ).

Как стало известно из материалов апелляционного процесса в Мосгорсуде, так называемые лопатки ротора первой ступени компрессора низкого давления авиадвигателя военного самолета каким-то образом приобрели граждане Китая Дяо Чуцяо и У Сюнюй. Их они решили отправить в Китай почтой, а для соблюдения конспирации воспользовались услугами россиянина Ганжи. Тот согласился упаковать одно из изделий и оформить на почте в Омске заказ на отправку посылки в КНР. Лопатку грузоотправитель задекларировал как запчасти для садовой техники, однако подозрительную посылку еще до пересечения границы перехватили сотрудники местного УФСБ.

Китайцев и россиянина задержали, отправив под конвоем в Москву, где следственное управление ФСБ РФ обвинило их в покушении на групповую контрабанду запрещенных к вывозу из страны предметов. Согласно тексту соответствующей ст. 226.1 УК РФ, к ним относятся оружие, боеприпасы, отравляющие вещества, культурные ценности и даже «особо ценные виды диких животных». Обвиняемых по ходатайству ФСБ заключил под стражу Лефортовский райсуд, а на днях уже апелляционная инстанция разбирала жалобу адвоката господина Ганжи, посчитавшего избранную меру пресечения излишне строгой.

Разбирающийся с уголовным делом господина Ганжи следователь ФСБ, впрочем, убедил Мосгорсуд в обратном. Как пояснил представитель спецслужбы, обвиняемый знал о том, что переправляет через границу запрещенную к обороту без специального разрешения военную технику и намеренно исказил в декларации сведения о содержимом своей посылки, чтобы скрыть запланированное преступление от органов контроля. Таким образом, Дмитрий Ганжа, по версии ФСБ, «наносил ущерб обороноспособности России и конкурентоспособности страны на рынке поставщиков военной техники, создавал угрозу безопасности в военной научно-технической сфере».

Когда попытка совершения контрабанды вскрылась, нарушитель, как пояснил Мосгорсуду следователь ФСБ, выехал из квартиры, попытался предупредить о провале своих соучастников и уничтожить флешки с документами, подтверждающими его причастность к сомнительной посылке. Комментируя представленный Мосгорсуду адвокатом Дмитрия Ганжи перечень его заболеваний, представитель ФСБ резонно заметил, что все эти болезни не помешали фигуранту заниматься контрабандой, а значит, и для нахождения его в СИЗО они тоже не могут стать препятствием.

Интересно, что обоснованность претензий следствия к своему подзащитному отчасти признал даже его адвокат по назначению. Комментировать уголовное дело по существу защитник отказался, однако сообщил “Ъ”, что речь в нем идет о безопасности государства и вменяемая клиенту статья УК в процессе расследования вполне может быть переквалифицирована на более тяжкую.

Сергей Машкин